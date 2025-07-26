Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Банковские карты для подростков: согласие родителей станет обязательным с 1 августа 2025 года
Самбурская призналась в дисморфофобии, но заявила об отсутствии комплексов из-за плеч
Старые подушки могут стать причиной проблем с кожей и затруднённого дыхания
Ошибочные способы экономии топлива: что не стоит делать для уменьшения расхода
Загадочное отсутствие Дмитрия Диброва на празднике — как это связано с домыслами о разводе?
Пилот Delta задержан в Стокгольме по подозрению в употреблении алкоголя
Возвращение домой: что помогает собаке вернуться домой спустя годы
Секрет бодрости и долголетия: добавьте в кофе всего один ингредиент и удивитесь результату
Как правильно ухаживать за клематисом: советы агронома для пышного цветения

Что делать, если пробилось колесо, а запаски нет: хитрые способы справиться с ситуацией

Пробитое колесо и нет запаски: как временно решить проблему на дороге
1:47
Авто

Пробить колесо в дороге — это достаточно распространённая ситуация, с которой может столкнуться любой водитель. А если запасное колесо отсутствует, решение проблемы может показаться сложным. Однако, существует несколько способов, как временно устранить неисправность и доехать до шиномонтажа.

Замена колеса
Фото: Designed by Freepik by artursafronovvvv, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Замена колеса

Что делать, если нет запаски

Первое, что нужно сделать, — это снять пробитое колесо и внимательно осмотреть его. Иногда причина дефекта может быть очевидной, например, если в шине торчит гвоздь, шуруп или саморез. В таком случае аккуратно вкрутите его поглубже, чтобы минимизировать утечку воздуха.

Если сразу не удаётся найти прокол, можно попробовать накачать колесо и внимательно осмотреть его, поливая водой. Появляющиеся пузырьки подскажут, где находится повреждённое место. После того как отверстие будет найдено, можно попробовать закрутить в него саморез. Это устройство можно извлечь из пластиковых или обшивочных деталей автомобиля.

Другие способы временной фиксации

Ещё один способ — это вывернуть золотник и налить в колесо литр воды. После этого накачайте его до необходимого давления. Это не является постоянным решением, но поможет вам добраться до ближайшего шиномонтажа.

Если же вышеупомянутые методы не подходят, можно попробовать более экстренный вариант — разбортировать колесо и запихать внутрь траву или одежду. Это поможет создать давление в шине, чтобы временно продолжить движение. Таким образом, даже без запаски можно использовать различные хитрости, чтобы добраться до шиномонтажа и избежать неприятных последствий.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
25 июля: День следователей, казнь декабристов и смерть Высоцкого

Сегодня с профессиональным праздником поздравляем всех следователей. О чем еще стоит вспомнить 25 июля?

25 июля: День следователей, казнь декабристов и смерть Высоцкого
Надзор вызван в высшей степени безнравственными картинами, развращающими публику… — писала газета Русский голос 25 июля 1907 года
Надзор вызван в высшей степени безнравственными картинами, развращающими публику… — писала газета Русский голос 25 июля 1907 года
26 июля: последняя жертва инквизиции, кубинская революция и Собор Архангела Гавриила
Несколькими пожилыми деятелями Кракова основан Клуб лысых… — писала газета Новости дня 26 июля 1902 года
На Украине идёт война силовиков, которые стали политиками. Это уже агония государства Любовь Степушова Монодиеты не приводят к стабильному снижению веса — что нужно знать Игорь Буккер
Последние материалы
Возвращение домой: что помогает собаке вернуться домой спустя годы
Секрет бодрости и долголетия: добавьте в кофе всего один ингредиент и удивитесь результату
Как правильно ухаживать за клематисом: советы агронома для пышного цветения
Сеченовский университет: дефицит селена и цинка может стать фактором риска остеоартрита
Дефицит калорий: механизм действия, эффективность и безопасность для снижения веса
Эффективное средство для мытья полов, которое можно приготовить дома с помощью соли и соды
Пышные брови с дугами: тренд, который подходит для любого типа лица
Стычкин рассказал о стоп-слове в браке с Сутуловой и отношении к абьюзу
Жара в Риме: туристы теряют сознание, гиды просят изменить часы работы
Опасность отравления кабачками: важные признаки и советы по безопасности
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.