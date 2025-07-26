Что делать, если пробилось колесо, а запаски нет: хитрые способы справиться с ситуацией

Пробитое колесо и нет запаски: как временно решить проблему на дороге

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Пробить колесо в дороге — это достаточно распространённая ситуация, с которой может столкнуться любой водитель. А если запасное колесо отсутствует, решение проблемы может показаться сложным. Однако, существует несколько способов, как временно устранить неисправность и доехать до шиномонтажа.

Фото: Designed by Freepik by artursafronovvvv, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Замена колеса

Что делать, если нет запаски

Первое, что нужно сделать, — это снять пробитое колесо и внимательно осмотреть его. Иногда причина дефекта может быть очевидной, например, если в шине торчит гвоздь, шуруп или саморез. В таком случае аккуратно вкрутите его поглубже, чтобы минимизировать утечку воздуха.

Если сразу не удаётся найти прокол, можно попробовать накачать колесо и внимательно осмотреть его, поливая водой. Появляющиеся пузырьки подскажут, где находится повреждённое место. После того как отверстие будет найдено, можно попробовать закрутить в него саморез. Это устройство можно извлечь из пластиковых или обшивочных деталей автомобиля.

Другие способы временной фиксации

Ещё один способ — это вывернуть золотник и налить в колесо литр воды. После этого накачайте его до необходимого давления. Это не является постоянным решением, но поможет вам добраться до ближайшего шиномонтажа.

Если же вышеупомянутые методы не подходят, можно попробовать более экстренный вариант — разбортировать колесо и запихать внутрь траву или одежду. Это поможет создать давление в шине, чтобы временно продолжить движение. Таким образом, даже без запаски можно использовать различные хитрости, чтобы добраться до шиномонтажа и избежать неприятных последствий.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

