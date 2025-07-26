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От грязи до безопасности: неожиданные способы защиты зеркал автомобиля в дождь

Защита зеркал автомобиля от дождя: что выбрать — антидождь или плёнку
1:28
Авто

Частые дожди затрудняют обзор на дороге, особенно когда на зеркала заднего вида попадает много воды и грязи. Это может существенно повысить риск попадания в ДТП.

Зеркало заднего вида
Фото: freepik.com by topntp26, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Зеркало заднего вида

Как бороться с загрязнением зеркал

Чистота зеркальной поверхности — важный аспект безопасности на дороге. Чтобы избежать неприятных ситуаций и сохранить хороший обзор, стоит позаботиться о том, чтобы вода и грязь не задерживались на зеркалах.

Антидождь

Одним из самых эффективных средств является "антидождь" — специальный полимерный состав, который чаще всего используется для защиты лобового стекла. Однако его можно с успехом применять и на зеркалах. Это средство обладает водоотталкивающими свойствами, благодаря чему капли дождя просто скатываются с поверхности зеркала, не оставляя разводов и не ухудшая видимость.

Защитная плёнка

Если по какой-то причине "антидождь" не дал нужного эффекта, можно использовать защитную плёнку, предназначенную для экранов мобильных устройств. Такая плёнка хорошо защитит боковые зеркала от загрязнений и воды. Важно только правильно наклеить её, чтобы не было пузырьков, иначе результат не будет идеальным. Эти простые и доступные средства помогут вам сохранить чистоту зеркал, улучшив безопасность при вождении в дождливую весеннюю погоду.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
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