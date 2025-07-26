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Место у самого входа гипермаркета — билет в кузовной ремонт: а безопасная зона всегда полупустая

Парковка возле магазина увеличивает шанс повреждения машины тележками
1:50
Авто

Парковка возле гипермаркета может показаться удобным решением, когда нужно быстро заехать за покупками, но на самом деле это может повлечь за собой серьёзные проблемы для вашего автомобиля. Прежде чем оставить машину, стоит тщательно подумать, где именно её припарковать.

парковка у соцобъекта
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
парковка у соцобъекта

Парковка и её подводные камни

Многие считают, что парковка прямо возле входа — это наилучший вариант. Это логично: так гораздо проще забрать покупки, не тратя много времени на походы до машины, особенно если покупки тяжелые. Однако это место не всегда оказывается таким безопасным, как кажется на первый взгляд.

Риски на ближайшей парковке

Стоит учесть, что около входа в гипермаркет всегда много людей, а особенно — с тележками. Это серьёзная угроза для вашего автомобиля, ведь тяжёлая тележка может случайно попасть в машину. Человек, выйдя из магазина, может не справиться с управлением тележкой, и она окажется на вашем автомобиле, оставив неприятные вмятины или царапины.

Не редкость и ситуация, когда покупатели пытаются протиснуться между припаркованными автомобилями. Это не только неудобно, но и может закончиться повреждением лакокрасочного покрытия.

Где лучше парковаться

Чем дальше от магазина припаркована машина, тем меньше шанс, что она пострадает от случайных столкновений с тележками. Лучше пройти немного больше, чем потом восстанавливать повреждения на кузове. Подумайте, стоит ли рисковать, выбрав более удобное место рядом с магазином.

Таким образом, парковка в более удалённой части паркинга — это разумный выбор. Конечно, это может потребовать немного времени, но зато ваши товары останутся в целости, а автомобиль — в безопасности.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
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