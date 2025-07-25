Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Выбираем арбуз: на что смотреть при покупке — советы эксперта
Профессор Воробьев: нет доказательств влияния телефона в кармане на мужскую фертильность
Эпидемиолог объяснила порядок действий при укусе клеща
Как начать поднимать тяжести в тренажерном зале
Адвокат Муцениеце заявил, что сын актрисы Тимофей переехал жить к маме
Церковь Феодора Стратилата в Александрове: архитектурное наследие XVII века, по мнению историков
Что посадить в августе: 7 быстрых культур для урожая до осени
Исследования Джеймса Уэбба показали подвижность льда на спутнике Юпитера Европы
Регулярное употребление черники снижает риск диабета и ухудшения памяти

Не верьте словам продавца: как превратить подержанное авто в идеальное транспортное средство

Не пропустите важные моменты при покупке подержанного автомобиля — советы экспертов
2:14
Авто

Покупка подержанного автомобиля — это всегда выгодное решение с финансовой точки зрения. Однако, такая сделка требует внимательности и тщательной проверки, чтобы избежать неприятных сюрпризов в будущем.

Kia Rio 4 2025
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Kia Rio 4 2025

Перед тем как радоваться покупке, нужно быть готовым к тому, что работа по подготовке автомобиля к эксплуатации будет немалой. Игнорирование важных процедур может привести к серьёзным проблемам.

Руководство по эксплуатации

Каждый автомобиль должен идти с прилагаемым руководством по эксплуатации. Это не просто бумажка — в ней указаны важные моменты по управлению транспортным средством и уходу за ним. Если предыдущий хозяин забыл передать её новому владельцу, попросите его об этом. Если руководство отсутствует, его стоит приобрести. Без этой книги можно пропустить важные рекомендации производителя.

Диагностика всех систем авто

Прежде чем начать пользоваться автомобилем, важно провести полную диагностику. Особенно это касается тормозной системы, которая может дать сбои в процессе эксплуатации. Проверка системы тормозов в первую очередь поможет избежать аварийных ситуаций.

Состояние шин

Очень важно обратить внимание на резину. Если покрышки изношены или повреждены, их необходимо заменить. Это гарантирует безопасность на дороге и улучшит управляемость автомобиля.

Замена фильтров и жидкостей

Не забывайте обновить важные жидкости и фильтры. Масляный, топливный и воздушный фильтры нужно заменить, а моторное масло и тормозную жидкость обновить. Эти простые процедуры помогут вашему автомобилю работать долго и без сбоев.

Мойка и уборка

Автомобиль стоит тщательно помыть, как снаружи, так и внутри. Чистота не только улучшит внешний вид машины, но и позволит заметить скрытые проблемы с покрытием или внутренними частями салона.

Таким образом, даже после покупки подержанного автомобиля важно провести эти работы, чтобы обеспечить себе комфортное и безопасное использование транспортного средства.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
24 июля: княгиня Ольга, атомная бомба и Дюма-отец

Сегодня православные вспоминают святую равноапостольную Ольгу. Какие события еще стоит вспомнить 24 июля?

24 июля: княгиня Ольга, атомная бомба и Дюма-отец
Хранить русские деньги в заграничных банках становится непростительно безрассудным… — писала газета Русский голос 24 июля 1907 года
Хранить русские деньги в заграничных банках становится непростительно безрассудным… — писала газета Русский голос 24 июля 1907 года
25 июля: День следователей, казнь декабристов и смерть Высоцкого
Надзор вызван в высшей степени безнравственными картинами, развращающими публику… — писала газета Русский голос 25 июля 1907 года
Венозная гипертензия связана с сердечными заболеваниями и высоким риском смертности — исследование Игорь Буккер Китай и Евросоюз провели саммит накануне холодной войны между ними Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова
Последние материалы
Анна Хилькевич раскрыла причины распада первого брака: разногласия по вопросу детей
Плотные и высокие двускатные крыши становятся антитрендом для одноэтажных домов
Инвестиции в Ozon: акционер Яндекса Александр Чачава расширяет IT-портфель
Способ убрать царапины с пластика: достаточно нагреть участок зажигалкой
В Нижнем Новгороде проверили 11 водоемов на безопасность для купания
Лукашенко заявил о подготовке Белоруссии к войне на всякий случай
Улучшаем кровообращение на рабочем месте: практические советы
Вашему питомцу нужна прогулка: как один ритуал улучшает поведение собаки и ваше здоровье
Советы по выбору макияжа для пляжа: что поможет избежать разводов и дискомфорта
Жарим гренки, как профи: выбор хлеба — решающее условие
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.