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Все в сборе: Nissan Murano 2025 – новый король семейных дорог

Nissan Murano: аренда с отличными условиями для семейных поездок
3:18
Авто

Компания Nissan представила новое предложение по аренде семейного внедорожника Murano 2025 года выпуска, с гибкими условиями и разнообразными вариантами. С июля 2025 года в США начинаются практичные и выгодные сделки по аренде этого автомобиля, который идеально подходит для семейных поездок.

Nissan Murano 2025
Фото: Nissan is licensed under public domain
Nissan Murano 2025

Nissan Murano 2025 года — это практичный семейный внедорожник, рассчитанный на пять человек. Он оснащен 2,0-литровым турбонаддувным двигателем, который развивает мощность в 241 л. с. и крутящий момент 260 фунт-фут. С этим двигателем автомобиль оснащён девятиступенчатой автоматической коробкой передач, что позволяет достичь хороших показателей расхода топлива: 21 миль на галлон в городе и 27 миль на галлон на шоссе. Также автомобиль способен буксировать груз до 1500 фунтов, что делает его ещё более универсальным.

Для модели Murano 2025 года предусмотрена базовая комплектация SV, которая сочетает в себе высококлассные удобства и доступную цену. Стоимость этой комплектации начинается от 40 470 долларов. Среди её особенностей — подогрев передних сидений, 12,3-дюймовый сенсорный дисплей, поддержка Apple CarPlay и Android Auto, а также беспроводная зарядка для удобства пассажиров. При сложенных сиденьях объём грузового отсека составляет 32,9 кубических футов, что даёт возможность перевозить различные крупногабаритные предметы.

Внешний вид Nissan Murano 2025 года также радует: элегантный дизайн, 20-дюймовые диски и светодиодная подсветка придают автомобилю стильный и современный вид. Подъёмная дверь с электроприводом упрощает доступ в багажник, а также добавляет комфорта владельцам.

С июля 2025 года Nissan предлагает различные варианты аренды для Murano 2025 года. Ежемесячные платежи варьируются от 289 до 419 долларов в зависимости от региона, что делает эту модель доступной для широкого круга потребителей. Первоначальный взнос может составлять от 4378 до 5929 долларов. 

Nissan Murano 2025 года — это не только практичный и безопасный внедорожник с хорошими техническими характеристиками, но и стильный автомобиль для семейных поездок. Его элегантный дизайн и продуманный интерьер, а также гибкие условия аренды делают его отличным выбором для тех, кто ищет комфортное и доступное транспортное средство.

Предложения по аренде действуют до 4 августа 2025 года, а условия аренды могут варьироваться в зависимости от региона, поэтому рекомендуется уточнять детали в дилерских центрах.

Уточнения

Nissan Murano — среднеразмерный кроссовер японской компании Nissan, выпускающийся с 2002 года. 

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Куратор Игорь Моржаретто
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