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Tesla Model Y: признанный лидер безопасности или маркетинговый трюк

Неожиданные результаты краш-тестов: Tesla и Volvo снова задают стандарты
4:02
Авто

В последних краш-тестах американского Страхового института дорожной безопасности (IIHS) автомобили Volvo и Tesla продемонстрировали высокие результаты, получив награду Top Safety Pick+, в то время как модели от Jeep и General Motors не смогли достичь такого успеха, продемонстрировав проблемы с безопасностью. Это поднимает вопросы о способности традиционных автопроизводителей конкурировать с инновационными подходами в области безопасности.

Tesla Model 3
Фото: commons.wikimedia.org by Lothar Spurzem, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Tesla Model 3

Volvo XC90 и Tesla Model Y 2025 года получили самые высокие оценки в краш-тестах IIHS, подтвердив свою репутацию как безопасных автомобилей. Обе модели прошли тесты с малым и умеренным перекрытием спереди и показали отличные результаты в боковых краш-тестах, что свидетельствует о высоких стандартах безопасности этих автомобилей.

Особенно выделяется Tesla Model Y, которая получила более высокие оценки за системы предотвращения столкновений, что делает её ещё более безопасной для водителей и пассажиров.

Однако не все автопроизводители продемонстрировали такие хорошие результаты. Jeep Wrangler, Chevrolet Colorado и GMC Canyon не получили награду Top Safety Pick+, что подчеркивает их проблемы в области безопасности. Эти модели показали хорошие результаты в некоторых тестах, но не смогли получить высокие оценки в других ключевых областях.

Tesla Model Y и Volvo XC90 продемонстрировали выдающиеся результаты в краш-тестах, подтвердив свою высокую безопасность. Обе модели продемонстрировали отличные результаты в тестах с малым перекрытием, умеренным перекрытием спереди, а также в боковых краш-тестах, что свидетельствует о высокой степени защиты пассажиров. В дополнение к этому, Tesla Model Y получила лучшие оценки за системы предотвращения столкновений, что является важным аспектом в повышении безопасности автомобилей.

Кроме того, XC90 PHEV соответствует требованиям только после декабря 2024 года, что означает, что для гибридных моделей Volvo безопасность также будет повышена с учетом новых стандартов.

Модели от GM, такие как Chevrolet Colorado и GMC Canyon, показали хорошие результаты в фронтальных и боковых краш-тестах с малым перекрытием, однако их результаты в тестах на предотвращение лобовых столкновений были неудовлетворительными. Эти результаты указывают на необходимость доработки систем безопасности для повышения общей защиты водителей и пассажиров.

Jeep Wrangler, несмотря на хорошие результаты в фронтальных и боковых краш-тестах с умеренным перекрытием, получил неполную оценку при тестировании на малое перекрытие передних фар, что подчеркивает существующие проблемы с безопасностью этой модели.

Hyundai Motor Group стала одним из лидеров в предыдущих краш-тестах IIHS, продемонстрировав отличные результаты по безопасности. Краш-тесты IIHS считаются более комплексными, чем тесты NHTSA, и дают более полное представление о безопасности автомобилей на дорогах. Это делает результаты таких тестов важными индикаторами для покупателей, которые ищут наиболее безопасные автомобили для своей семьи.

Последние краш-тесты IIHS показывают, что компании, такие как Tesla и Volvo, продолжают задавать высокую планку в области автомобильной безопасности, предлагая автомобили с передовыми системами защиты. В то время как традиционные автопроизводители, такие как Jeep и GM, сталкиваются с трудностями в достижении таких же высоких стандартов, что подчеркивает необходимость совершенствования технологий безопасности в их моделях.

Уточнения

Страхово́й институ́т доро́жной безопа́сности (англ. Insurance Institute for Highway Safety, англ. IIHS) — американская некоммерческая организация, финансируемая автомобильными страховыми компаниями, основанная в 1959 году в округе Арлингтон, штат Виргиния. 

Tesla Model Y — электрический кроссовер производства компании Tesla. 

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Куратор Игорь Моржаретто
*
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