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Европейские автозаводы под угрозой? Китайские бренды наращивают обороты

Volkswagen под давлением: китайские авто увеличивают присутствие в Европе
4:17
Авто

Китайские автомобильные бренды в 2025 году добились рекордных продаж в Европе, захватив 5,1% рынка в первые шесть месяцев года. Это значительный рост, который продолжается несмотря на сложные экономические и политические условия. В то же время европейские автопроизводители сталкиваются с трудностями, пытаясь выпустить дешёвые электромобили, что ставит под угрозу их долю на рынке.

авто BYD Seal U IAA, 2023
Фото: commons.wikimedia by Alexander-93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
авто BYD Seal U IAA, 2023

По данным аналитиков, количество регистраций китайских автомобилей в Европе выросло на 91% по сравнению с прошлым годом. Это свидетельствует о значительном интересе к китайским маркам, которые всё активнее конкурируют с европейскими производителями. На фоне нестабильной экономической ситуации в Европе, китайские бренды показали небывалые результаты.

Фелипе Муньос, глобальный аналитик JATO Dynamics, объяснил трудности, с которыми столкнулся рынок, множеством факторов. Основными проблемами, с которыми сталкиваются европейские автопроизводители, остаются устойчиво высокие цены на автомобили, экономическая и геополитическая напряжённость, а также последствия пандемии, которые по-прежнему сказываются на мировой экономике.

В первом полугодии 2025 года в Европе было зарегистрировано 6,8 миллиона новых транспортных средств, что на 0,3% меньше по сравнению с предыдущим годом. Этот спад, в том числе, отражает трудности в производстве и предложении автомобилей в условиях сложной мировой ситуации.

Китайские бренды активно развиваются на европейском рынке, и лидером среди них является BYD. Компания зарегистрировала 70 500 транспортных средств в Европе, что соответствует росту на 311%. Модель Seal U от BYD стала одной из самых популярных гибридных автомобилей на рынке. Такие бренды, как Jaecoo, Omoda, Leapmotor и Xpeng также существенно способствовали росту китайского присутствия на рынке Европы.

В ответ на рост китайской конкуренции доля крупных европейских и американских производителей сократилась. Например, Stellantis снизила свою долю с 16,7% до 15,3%, а Tesla уменьшила свою долю с 2,4% до 1,6%, уступив место китайскому SAIC Motor. Volkswagen Group, несмотря на снижение своей доли, остаётся лидером по количеству зарегистрированных автомобилей в Европе, но его позиции также подвергаются давлению.

В то же время, количество электромобилей на аккумуляторных батареях продолжает расти. В первом полугодии 2025 года было зарегистрировано более миллиона электромобилей, что подтверждает высокую заинтересованность потребителей в экологичных и экономичных автомобилях. Однако темпы роста замедлились в июне до 15%, что может быть связано с изменениями в экономической ситуации и потребительских предпочтениях.

Китайские автопроизводители продолжили диверсификацию своих предложений, расширяя линейку не только электромобилей, но и автомобилей с традиционными двигателями внутреннего сгорания. Так, на долю традиционных автомобилей с ДВС в брендах Jaecoo и Omoda пришлось почти две трети проданных машин. Это позволяет китайским производителям более гибко подходить к потребительскому спросу, особенно в странах, где пока не настолько популярны электромобили.

Китайские автомобильные бренды продолжают демонстрировать внушительный рост в Европе, захватывая всё больший рынок. В то время как европейским автопроизводителям сложно адаптироваться к меняющимся условиям, китайские компании активно развиваются, предлагая конкурентоспособные цены и разнообразные модели. С этим трендом европейским производителям предстоит найти новые стратегии для сохранения своих позиций на рынке.

Уточнения

BYD Seal U — электромобиль-внедорожник, представленный компанией BYD в 2023 году в Мюнхене.

Stellantis NV — нидерландская транснациональная корпорация по производству автомобилей, образованная в 2021 году в результате слияния итальяно-американского автопроизводителя Fiat Chrysler Automobiles (FCA) с французской компанией Groupe PSA.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Куратор Игорь Моржаретто
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