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Не покупайте дорогие средства: вот как легко отмыть руки от мазута с помощью подручных средств

Как сделать пасту для мытья рук после ремонта автомобиля: рецепт с хозяйственным мылом и содой
1:43
Авто

Каждый автомобилист знает, что во время ремонта машины руки могут сильно испачкаться. Особенно трудно отмыть ладони от мазута или других загрязнений, ведь обычное мыло часто не помогает. Для того чтобы быстро вернуть чистоту и продолжить работу, существует простой и эффективный способ — использовать пасту, которую можно легко приготовить дома.

Кухонная мойка
Фото: Designed be Freepik by chandlervid85, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кухонная мойка

Что нужно для приготовления пасты

Для того чтобы сделать средство для мытья рук, вам потребуются всего несколько компонентов, которые можно найти в любом доме:

  • Пищевая сода;
  • Хозяйственное мыло;
  • Простая вода.

Как приготовить пасту для мытья рук

Первым делом нужно натереть хозяйственное мыло на тёрке. Это обеспечит более удобное и равномерное смешивание с другими компонентами.
Смешайте натёртое мыло с содой в равных пропорциях. Сода поможет эффективно удалить жир и грязь, а мыло будет очищать и смягчать кожу.
После этого добавьте немного воды, чтобы получилась масса, напоминающая пасту или кашицу.
Перелейте готовую смесь в контейнер, и средство для мытья рук готово.

Как использовать пасту

При использовании этой смеси достаточно нанести её на грязные руки и тщательно потереть. В результате вы получите чистые руки, избавленные от мазута и других загрязнений, и сможете продолжить работу, не боясь испачкать интерьер автомобиля или другие поверхности.

Это средство является отличной альтернативой дорогим покупным пастам и не требует больших затрат. Оно эффективно и безопасно, а главное — быстро очищает даже самые стойкие загрязнения.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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