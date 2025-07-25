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Этот способ дешевле шиномонтажа — и честнее дилера: проверка протектора за 1 рубль

Глубина протектора менее 1,6 мм снижает сцепление — проверьте монетой
1:41
Авто

Протектор на автомобильных шинах — это рельефный рисунок, который играет ключевую роль в обеспечении нормального сцепления с дорогой. Его глубина влияет на безопасность движения, особенно в сложных погодных условиях, таких как дождь или снег. Для того чтобы покрышки обеспечивали надёжное сцепление, глубина протектора должна быть не менее 1,6 мм, а оптимально — от 2 до 8 мм.

Автомобильое колесо
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Автомобильое колесо

Но как понять, что глубина протектора вашего колеса ещё достаточна? Очень простой способ — использовать обычную монету.

Как провести тест с монеткой

Для проверки глубины протектора возьмите монету (например, 1 рубль или 5 рублей). Вставьте её в одно из углублений протектора шины. Если хотя бы одна восьмая часть монеты скрыта в углублении, значит, протектор ещё достаточно глубокий, и шины могут использоваться дальше.

Если же большая часть монеты осталась на поверхности, а глубина канала слишком мала, это сигнал, что шины потеряли свою эффективность, и пришло время для их замены.

Почему это важно

Игнорировать этот тест — значит подвергать себя и своих пассажиров опасности. Неглубокие каналы не смогут обеспечить хорошее сцепление с дорогой, особенно на мокрых или заснеженных участках дороги. Это может привести к потере управления, особенно на высокой скорости или в экстренной ситуации.

Забота о состоянии шин — это не только безопасность, но и уверенность на дороге. Проверяйте глубину протектора регулярно и не откладывайте замену старых покрышек!

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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