Ёлочка у зеркала проиграла битву за воздух: самодельный освежитель оказался дешевле и безопаснее

Самодельный освежитель для авто устраняет запах и не вредит здоровью

Освежители воздуха для автомобилей можно найти в любом магазине, но у них есть несколько минусов. Во-первых, в их составе часто встречаются опасные химические вещества, во-вторых, запах может быть слишком резким, а в-третьих, такие средства обычно стоят довольно дорого. Если вы хотите сэкономить деньги и при этом сделать воздух в своем автомобиле приятным и безопасным, стоит попробовать создать освежитель своими руками.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Домашний освежитель в авто

Что понадобится для создания освежителя

Для изготовления простого и безопасного освежителя вам потребуется несколько материалов:

маленькая стеклянная ёмкость с крышкой (подойдёт баночка от детского пюре);

тонкий кусок ткани, который легко пропускает воздух;

пищевая сода;

эфирное масло (по вашему вкусу, можно выбрать аромат, который вам нравится).

Как сделать освежитель воздуха для авто?:

Снимите крышку с банки и проделайте в ней несколько маленьких отверстий или одно большое — это обеспечит циркуляцию воздуха. Наполните баночку примерно 130 граммами пищевой соды. Сода поможет поглощать неприятные запахи, делая воздух в салоне более свежим. Добавьте в банку несколько капель эфирного масла. Это придаст вашему автомобилю приятный и ненавязчивый аромат. На баночку положите кусок ткани, который будет хорошо прилегать к горлышку. Убедитесь, что ткань не слишком большая, но достаточно, чтобы полностью закрыть крышку и оставить отверстия для воздуха. Закрутите крышку с тканью на банку и установите её в подстаканник.

Теперь, вместо неприятных запахов, в салоне вашего автомобиля будет царить приятный аромат, а сода будет эффективно поглощать излишнюю влажность и неприятные запахи.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

