Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Готические шедевры Европы: Нотр-Дам, Кёльнский и Миланский соборы — гиды
Мичурин 87 лет назад запретил сажать тополь, осину и орех рядом с домом
Идеальный партнёр для Марго Овсянниковой: неожиданные предпочтения певицы
Римский аквариум: 20 лет строительства, 100 млн евро и почти банкротство
В Госдуме прокомментировали новый способ повышения рождаемости
Кабачки с помидорами и сыром: легкая закуска с прованскими травами
Учёные назвали грибы причиной радиации у чернобыльских кабанов спустя 40 лет
Эколог Рыбальченко объяснил риски трифторуксусной кислоты в осадках
Частный остров с коттеджем на реке Черная: уникальная недвижимость в Сургуте

Ёлочка у зеркала проиграла битву за воздух: самодельный освежитель оказался дешевле и безопаснее

Самодельный освежитель для авто устраняет запах и не вредит здоровью
Авто

Освежители воздуха для автомобилей можно найти в любом магазине, но у них есть несколько минусов. Во-первых, в их составе часто встречаются опасные химические вещества, во-вторых, запах может быть слишком резким, а в-третьих, такие средства обычно стоят довольно дорого. Если вы хотите сэкономить деньги и при этом сделать воздух в своем автомобиле приятным и безопасным, стоит попробовать создать освежитель своими руками.

Домашний освежитель в авто
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Домашний освежитель в авто

Что понадобится для создания освежителя

Для изготовления простого и безопасного освежителя вам потребуется несколько материалов:

  • маленькая стеклянная ёмкость с крышкой (подойдёт баночка от детского пюре);
  • тонкий кусок ткани, который легко пропускает воздух;
  • пищевая сода;
  • эфирное масло (по вашему вкусу, можно выбрать аромат, который вам нравится).

Как сделать освежитель воздуха для авто?:

  1. Снимите крышку с банки и проделайте в ней несколько маленьких отверстий или одно большое — это обеспечит циркуляцию воздуха.
  2. Наполните баночку примерно 130 граммами пищевой соды. Сода поможет поглощать неприятные запахи, делая воздух в салоне более свежим.
  3. Добавьте в банку несколько капель эфирного масла. Это придаст вашему автомобилю приятный и ненавязчивый аромат.
  4. На баночку положите кусок ткани, который будет хорошо прилегать к горлышку. Убедитесь, что ткань не слишком большая, но достаточно, чтобы полностью закрыть крышку и оставить отверстия для воздуха.
  5. Закрутите крышку с тканью на банку и установите её в подстаканник.

Теперь, вместо неприятных запахов, в салоне вашего автомобиля будет царить приятный аромат, а сода будет эффективно поглощать излишнюю влажность и неприятные запахи.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
24 июля: княгиня Ольга, атомная бомба и Дюма-отец

Сегодня православные вспоминают святую равноапостольную Ольгу. Какие события еще стоит вспомнить 24 июля?

24 июля: княгиня Ольга, атомная бомба и Дюма-отец
Хранить русские деньги в заграничных банках становится непростительно безрассудным… — писала газета Русский голос 24 июля 1907 года
Хранить русские деньги в заграничных банках становится непростительно безрассудным… — писала газета Русский голос 24 июля 1907 года
25 июля: День следователей, казнь декабристов и смерть Высоцкого
Надзор вызван в высшей степени безнравственными картинами, развращающими публику… — писала газета Русский голос 25 июля 1907 года
Новое открытие в кардиологии: трикаприн снижает триглицериды в артериях при редком заболевании Игорь Буккер Китай и Евросоюз провели саммит накануне холодной войны между ними Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова
Последние материалы
Лермонтовская галерея в Пятигорске: архитектурное наследие и историческая значимость — гиды
Таиланд выкатил украинских монстров: старые танки Т-84 рвутся в бой против Камбоджи
Гастроэнтеролог Харлов: постоянная тошнота может указывать на гастрит или интоксикацию
ПП смузи для завтрака: рецепт с бананами, яблоками и шпинатом
7 добавок, которые помогут ускорить рост волос и улучшить их здоровье
Volkswagen под ударом: пошлины Трампа вызвали пересмотр финансовых целей
Старые покрышки: как они могут стать полезными в гараже и при покраске дисков
В Госдуме заявили, что Россия не готова к встрече с Зеленским на высшем уровне
Татьяна Буланова снова радует молодёжь: секреты её популярности
Проблемы с дыханием и аппетитом являются признаками приближающейся смерти кошки
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.