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Переработанные материалы вместо кожи: как Renault превращает отходы в стиль и экологичность

Renault прекратит использовать кожаные элементы в салонах автомобилей до конца 2025 года
3:51
Авто

Компания Renault сделала значительный шаг в направлении устойчивого и этичного производства, объявив об отказе от использования кожи животных в своих автомобилях.

Renault
Фото: commons.wikimedia.org by Ivan Radic, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Renault

Это решение, которое было принято после обсуждений с организацией "Люди за этичное отношение к животным" (People for the Ethical Treatment of Animals, PETA) и с учётом растущего потребительского спроса на экологически чистые и этичные материалы, станет стандартом для всех новых автомобилей Renault к концу 2025 года.

С переходом на "веганские" интерьеры Renault планирует использовать материалы, не связанные с эксплуатацией животных. В ближайшее время все новые автомобили будут оснащены салонами, полностью лишёнными кожаных элементов, что позволит удовлетворить растущий интерес потребителей к экологичным и гуманным продуктам.

Одной из главных причин такого шага является беспокойство компании по поводу воздействия на окружающую среду. Для производства кожи необходимо ежегодно убивать более миллиарда животных, а для производства стандартного автомобильного салона необходимо использовать шкуры от трёх коров. Для более крупных автомобилей потребуется до 15 шкур. Таким образом, отказ от кожи в пользу альтернативных материалов является важным шагом в борьбе с жестоким обращением с животными и снижением углеродного следа.

Последние модели Renault уже оснащены интерьером из переработанных материалов, включая пластик из переработанных отходов со свалок. Применение переработанных материалов помогает сократить отходы и снизить потребность в новых ресурсах, что является частью глобальной экологической стратегии бренда.

Организация PETA, известная своей борьбой за права животных, высоко оценила шаг Renault и призвала других автопроизводителей последовать их примеру. Расследования PETA показали, что процесс производства кожи часто связан с жестоким обращением с животными, что стало причиной их призыва к отказу от использования этого материала в автомобилях. В ответ на это организация опубликовала исследование, которое подтвердило, что использование таких материалов стало реальностью для многих производителей.

Renault — не первая компания, которая делает ставку на "веганский" интерьер. Многие другие автопроизводители, такие как Jaguar Land Rover, Jeep и Mercedes-Benz, уже предоставляют своим клиентам возможность оформить салон в веганском стиле по запросу. Это подтверждает, что тренд на отказ от кожи животных становится всё более популярным среди крупных автомобильных брендов.

Ивонн Тейлор из PETA подчеркнула, что переход к "веганскому" интерьеру является важным шагом к "роскоши, свободной от жестокости". Она отметила, что отказ от использования кожи помогает не только спасать жизни животных, но и снижать неблагоприятное воздействие на окружающую среду. Это решение, по её словам, открывает путь для создания более этичных и устойчивых продуктов в автомобильной промышленности.

Таким образом, Renault делает важный вклад в развитие более устойчивого и этичного автопроизводства, отказываясь от кожи животных и переходя на использование переработанных материалов. Этот шаг будет способствовать улучшению имиджа компании и укреплению доверия среди потребителей, стремящихся поддерживать более гуманное и экологичное потребление.

Уточнения

Renault Group, Группа «Рено́» — французская автомобилестроительная корпорация, основанная в 1899 году. Штаб-квартира компании находится в городе Булонь-Бийанкур, недалеко от Парижа. 

Люди за этичное отношение к животным (англ. People for the Ethical Treatment of Animals, PETA) — американская организация, позиционирующая свою деятельность как ведение борьбы за права животных.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
*
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