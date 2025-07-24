Как безопасно начать движение: подготовьте машину и себя с помощью этих простых шагов

Что делать перед стартом автомобиля: проверка машины, прогрев двигателя и безопасность пассажиров

1:59 Your browser does not support the audio element. Авто

Некоторые водители, торопясь, начинают движение без предварительных проверок. Однако перед тем как выехать на дорогу, необходимо выполнить несколько обязательных действий, чтобы обеспечить безопасность и избежать проблем. Важно не только проверить техническое состояние автомобиля, но и подготовить себя и пассажиров к поездке.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Вид из салона летом

Проверка автомобиля

Прежде чем отправиться в путь, необходимо провести осмотр автомобиля. Важно убедиться, что за время стоянки транспортное средство не получило повреждений. Проверьте фары, стекла и зеркала — они должны быть чистыми для обеспечения хорошей видимости. Если требуется, очистите их от грязи или снега.

Не забудьте проверить колёса. Иногда под автомобилем могут оказаться посторонние предметы, а шины могут снизить давление. Если заметили, что шина сдута, стоит привести её в порядок перед выездом.

Прогрев двигателя

Прогрев двигателя особенно важен в холодное время года. В тёплые дни это не так критично, но если автомобиль долго стоял, то запускать двигатель нужно аккуратно, чтобы избежать лишней нагрузки на мотор. Прогрев помогает лучше подготовить машину к движению и избежать неприятных последствий в процессе поездки.

Проверка безопасности пассажиров

Перед тем как тронуться с места, обязательно убедитесь, что все пассажиры пристёгнуты. Это правило касается не только водителя, но и всех людей в машине, включая тех, кто сидит на заднем сиденье. Даже если вы привыкли пристёгиваться автоматически, не все пассажиры могут соблюдать эту привычку. Ваша задача — напомнить всем о безопасности и убедиться, что ремни безопасности закреплены правильно.

Эти простые шаги помогут вам начать поездку безопасно и с уверенностью, что вы и ваши пассажиры защищены на дороге.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

