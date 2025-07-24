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Как безопасно начать движение: подготовьте машину и себя с помощью этих простых шагов

Что делать перед стартом автомобиля: проверка машины, прогрев двигателя и безопасность пассажиров
1:59
Авто

Некоторые водители, торопясь, начинают движение без предварительных проверок. Однако перед тем как выехать на дорогу, необходимо выполнить несколько обязательных действий, чтобы обеспечить безопасность и избежать проблем. Важно не только проверить техническое состояние автомобиля, но и подготовить себя и пассажиров к поездке.

Вид из салона летом
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Вид из салона летом

Проверка автомобиля

Прежде чем отправиться в путь, необходимо провести осмотр автомобиля. Важно убедиться, что за время стоянки транспортное средство не получило повреждений. Проверьте фары, стекла и зеркала — они должны быть чистыми для обеспечения хорошей видимости. Если требуется, очистите их от грязи или снега.

Не забудьте проверить колёса. Иногда под автомобилем могут оказаться посторонние предметы, а шины могут снизить давление. Если заметили, что шина сдута, стоит привести её в порядок перед выездом.

Прогрев двигателя

Прогрев двигателя особенно важен в холодное время года. В тёплые дни это не так критично, но если автомобиль долго стоял, то запускать двигатель нужно аккуратно, чтобы избежать лишней нагрузки на мотор. Прогрев помогает лучше подготовить машину к движению и избежать неприятных последствий в процессе поездки.

Проверка безопасности пассажиров

Перед тем как тронуться с места, обязательно убедитесь, что все пассажиры пристёгнуты. Это правило касается не только водителя, но и всех людей в машине, включая тех, кто сидит на заднем сиденье. Даже если вы привыкли пристёгиваться автоматически, не все пассажиры могут соблюдать эту привычку. Ваша задача — напомнить всем о безопасности и убедиться, что ремни безопасности закреплены правильно.

Эти простые шаги помогут вам начать поездку безопасно и с уверенностью, что вы и ваши пассажиры защищены на дороге.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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