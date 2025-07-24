Как избежать аварий на дороге: важные симптомы поломок, которые могут привести к катастрофе

Часто автовладельцы игнорируют сигналы на панели приборов, откладывают ремонт или просто забывают провести необходимые проверки перед поездкой. Однако некоторые неисправности могут привести к серьезным последствиям, включая ДТП. О том, на что стоит обратить внимание, чтобы избежать аварий и других неприятных ситуаций, в интервью "Известиям" рассказал руководитель автосервиса Fit Service Юрий Михейкин.
Неисправность тормозной системы — одна из самых опасных. Она может привести к трагическим последствиям, если вовремя не выявить и не устранить проблему. "Увеличенный свободный ход педали тормоза" — это сигнал, который нельзя игнорировать. Если педаль проваливается или требуется слишком большое усилие для торможения, это уже повод для диагностики. Другие настораживающие признаки: странные звуки при торможении — скрип, визг, скрежет. Вибрация в руле или педали может указывать на деформацию тормозных дисков, а если машину начинает "тянуть" в одну сторону, это возможно из-за заклинившего суппорта.
"Снижение уровня тормозной жидкости также является тревожным симптомом. Это может указывать на утечку, которая легко приведет к полному отказу тормозов. Игнорировать это нельзя", — предупреждает эксперт. Запах гари после торможения указывает на перегрев тормозов, что также не должно происходить в исправной системе.
Не менее опасны неисправности рулевой системы. Поломка рулевой рейки или электроусилителя руля (ЭУР) делает машину почти неуправляемой. Если руль стал очень тугим или появились люфты, скрипы и посторонние звуки при повороте руля, это может свидетельствовать о проблемах с рейкой или рулевыми наконечниками. В таком случае управление автомобилем становится непредсказуемым, и на высокой скорости даже малейшая ошибка может привести к аварии.
"Игнорировать такие симптомы крайне опасно. В экстренной ситуации вам будет трудно увернуться от препятствия", — добавляет Михейкин.
Перегоревшие лампы фар или задних фонарей могут сделать ваш автомобиль невидимым для других водителей, особенно в темное время суток. Несколько простых шагов, таких как проверка работы ближнего и дальнего света, противотуманных фар, стоп-сигналов и поворотников, могут предотвратить аварийные ситуации. "Неработающий стоп-сигнал или перегоревший поворотник — это серьёзная угроза для безопасности на дороге", — подчеркивает эксперт. Регулярная замена лампочек — несложная и недорогая процедура, которая стоит того, чтобы обеспечить свою безопасность.
Неисправная подвеска ухудшает управляемость автомобиля, особенно на высокой скорости или при маневрировании. Если при проезде неровностей вы слышите стуки, скрипы, а кузов автомобиля сильно раскачивается, это явные признаки проблем с подвеской. Также внимание стоит обратить на "плавающую" машину, которая плохо держит дорогу и медленно реагирует на руль. Неравномерный износ шин или проседание одной из сторон автомобиля также указывает на возможные неисправности.
Не стоит забывать и о мелких, но важных моментах, таких как использование обычной воды вместо омывательной жидкости для лобового стекла и фар. Это может привести к образованию камня в системе и повреждению насосов, что в долгосрочной перспективе приведет к дорогим поломкам.
Не стоит откладывать проверку машины, если вы заметили хотя бы один из этих симптомов. Регулярное техническое обслуживание и внимательное отношение к состоянию автомобиля помогут избежать критичных поломок и повысить безопасность на дороге.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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