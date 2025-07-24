Как изменяются цены на подержанные Lada в 2025 году: анализ популярных моделей

Цены на автомобили Lada в 2025 году: что изменилось для Granta, Vesta, Largus и других моделей

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С начала 2025 года рынок подержанных автомобилей Lada претерпевает значительные изменения, и это не может не повлиять на ценовую динамику. Мы решили детально проанализировать изменения стоимости популярных моделей, таких как Granta, Vesta, Largus, Niva Legend и Niva Travel. Нашей целью было понять, как меняется стоимость трех- и пятилетних автомобилей Lada в условиях текущей экономической ситуации и какие модели удерживают цену лучше всего, вещает новостной портал 110 km. ru.

Фото: commons.wikimedia.org by Christo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Lada

Что происходит на рынке подержанных автомобилей Lada

С 2022 года российский автопром пережил огромные изменения: уход Renault, перебои в поставках комплектующих и переход на упрощённые версии автомобилей. Несмотря на все эти трудности, Lada не только сохранила свою позицию, но и увеличила свою долю на рынке с 21% до 28%. В 2022 году было продано 188,6 тысяч автомобилей, и, несмотря на экономические вызовы, бренд оставался востребованным. Лидерами продаж стали такие модели, как Lada Granta, внедорожники Niva Legend и Niva Travel, а также Vesta и Largus. Эти пять моделей по-прежнему формируют основу вторичного рынка подержанных автомобилей.

За прошедшие три года АвтоВАЗ смог стабилизировать производство, полностью восстановив выпуск всех ключевых моделей. На данный момент дилерские центры предлагают полный модельный ряд, и даже вернулись ранее утраченные опции — например, АКПП и система курсовой устойчивости ESP. В условиях роста цен на новые автомобили, стоимость которых начинается от миллиона рублей, подержанные автомобили стали привлекательной альтернативой для покупателей. Особенно это касается машин, которым несколько лет, ведь они дают отличное соотношение цены и комплектации. Как изменились цены на подержанные Lada в 2025 году?

Lada Granta

Granta, несмотря на то что остаётся бестселлером, демонстрирует наибольшее обесценивание среди всех моделей. Если в августе 2024 года средняя цена автомобиля 2022 года составляла 1,0 млн рублей, то уже в январе 2025 года она снизилась до 979 тыс. рублей (падение на 2,1%). А к июлю 2025 года цена ещё больше снизилась, составив 811,4 тыс. рублей, что означает падение на 18,9% за год. Это связано с тем, что Granta часто покупается как бюджетный автомобиль, а также с большим объёмом новых продаж и многочисленными аналогами на вторичном рынке.

Несмотря на быстрое снижение стоимости, Granta остаётся востребованной, особенно в регионах, благодаря своей ликвидности и доступности.

Lada Vesta

В 2025 году Vesta продемонстрировала уникальную динамику. После значительного падения цен, вызванного перенасыщением рынка, модель начала восстанавливаться. Средняя цена на подержанную Vesta 2022 года в августе 2024 года составляла 1,48 млн рублей, но к январю 2025 года она упала до 1,12 млн рублей (на 24,3%). Однако в дальнейшем, к июлю 2025 года, цена на Vesta снова пошла вверх и достигла 1,3 млн рублей, что означает рост на 16,1% за полгода. Это связано с тем, что с увеличением ставок по кредитам многие покупатели начали рассматривать трёхлетние автомобили как выгодную альтернативу новым моделям.

Lada Largus

Largus, популярный как среди частных лиц, так и в коммерческом сегменте, демонстрирует не такой быстрый спад цен. В августе 2024 года цена на Largus 2022 года составляла 1,61 млн рублей, а к январю 2025 года она снизилась до 1,52 млн рублей (падение на 5,6%). Однако в июле 2025 года она упала ещё больше, составив 1,29 млн рублей (снижение на 15,1%). Что интересно, для пятилетних моделей Largus цена даже немного выросла, что говорит о стабильно высоком спросе на универсалы и фургоны в коммерческом сегменте.

Niva Travel

Спрос на Niva Travel в 2025 году показал сезонные колебания, но в целом цена оставалась стабильной. В августе 2024 года цена модели 2022 года составляла 1,25 млн рублей, а к январю 2025 года она немного увеличилась до 1,26 млн рублей. Однако в июле 2025 года её стоимость упала до 1,07 млн рублей, что означает падение на 14,4% за год. Несмотря на это, пятилетние Niva Travel стали дороже, что подтверждает высокую востребованность данной модели.

Niva Legend

Niva Legend, несмотря на культовый статус, постепенно теряет в цене. В августе 2024 года цена на модель 2022 года составляла 942,8 тыс. рублей, а к январю 2025 года она упала до 936,5 тыс. рублей. К июлю 2025 года цена снизилась до 911,9 тыс. рублей (падение на 3,3%). Модель остаётся востребованной среди поклонников классических внедорожников, однако её цена всё же постепенно снижается, особенно среди пятилетних автомобилей.

Что можно сказать о рынке подержанных автомобилей Lada в 2025 году

Подержанные автомобили Lada продолжают терять в цене, но на некоторых моделях, таких как Vesta и Largus, наблюдается рост или стабилизация стоимости. Granta остаётся наиболее ликвидной моделью на вторичном рынке, но её обесценивание происходит быстрее всего. В целом, высокий спрос на подержанные автомобили сохраняется, и модели Lada продолжают оставаться привлекательными для многих покупателей, особенно в условиях роста цен на новые автомобили и высоких ставок по кредитам.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

