Как охладить автомобиль без кондиционера: 5 проверенных способов, которые работают

Как охладить автомобиль без кондиционера: советы экспертов

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В жаркие летние месяцы, когда температура зашкаливает, потребность в прохладе в автомобиле становится особенно актуальной. Хотя кондиционер давно стал не роскошью, а необходимостью, бывают случаи, когда его не хватает, или он требует обслуживания. К счастью, существует несколько других эффективных способов охладить салон без кондиционера.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дефлектор

Как быстро охладить салон автомобиля

Хитрый трюк с окнами

Этот метод основан на принципах гидродинамики — науки, изучающей движение жидкостей и газов. Чтобы охладить салон автомобиля до начала движения, выполните следующие шаги:

Откройте заднее пассажирское окно .

Затем откройте и закройте водительскую дверь, как бы "проветривая" салон.

Это создаёт область разрежения, которая вытягивает горячий воздух из салона. Одновременно с этим через открытое окно поступает холодный воздух, что помогает быстрее охладить салон.

Преимущество метода

Этот трюк позволяет снизить температуру в салоне ещё до начала движения, что значительно повышает комфорт, не дожидаясь включения кондиционера.

Другие способы охлаждения автомобиля без кондиционера

Использование вентиляции

В большинстве современных автомобилей есть режим вентиляции, который помогает снизить температуру в салоне:

Включите вентиляцию , чтобы система забирала воздух снаружи и вытесняла тёплый воздух из салона.

После этого активируйте режим рециркуляции, чтобы внутри салона циркулировал уже более прохладный воздух.

Этот метод помогает быстро охладить салон без необходимости включать кондиционер.

Открытие окон

Если у вас нет времени или возможности включить вентилятор, откройте все окна:

Это поможет горячему воздуху выйти, а во время движения автомобиля свежий воздух снаружи быстро принесёт прохладу.

Также полезно оставить окна приоткрытыми при парковке. Это предотвратит попадание прямых солнечных лучей, и температура в салоне останется более терпимой, когда вы вернётесь.

Когда лучше использовать эти методы

Эти способы охладят салон в ситуациях, когда кондиционер недоступен или не работает должным образом. Они полезны при коротких поездках или во время стоянки, когда необходимо быстро снизить температуру в автомобиле.

Уточнения

Кондиционе́р (англ. conditioner) — устройство для поддержания оптимальных климатических условий в помещениях строительных сооружений, транспортных средств и другой техники.

