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Ошибка, которую совершают даже опытные водители: как неправильное давление в шинах угрожает безопасности

Как неправильное давление в шинах влияет на безопасность и расход топлива
2:39
Авто

Вы можете быть уверены, что вовремя меняете масло и регулярно моете машину, но если вы не проверяете давление в шинах, то, вероятно, упускаете один из важнейших аспектов безопасности. Шины — это единственная часть автомобиля, которая контактирует с дорогой, и правильное давление в них критически важно для безопасности, комфорта и экономии.

Колесо на мокром асфальте
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Колесо на мокром асфальте

Почему правильное давление в шинах так важно

Влияние на безопасность

Правильное давление в шинах влияет на сцепление с дорогой, что напрямую сказывается на безопасности. Неправильное давление увеличивает риск прокола, аквапланирования и увеличения тормозного пути, что может привести к аварийным ситуациям.

Влияние на расход топлива

Неправильное давление в шинах также влияет на расход топлива. Даже небольшое недокачивание может увеличить расход топлива на несколько сотен евро в год. Это связано с тем, что недостаточное давление в шинах заставляет двигатель работать с большей нагрузкой.

Перегрев и износ шин

Недостаточное давление приводит к перегреву шин, что ускоряет их износ. В результате, вы вынуждены чаще посещать шиномонтаж, а срок службы шин значительно сокращается.

Опасности перекачанных шин

С другой стороны, перекаченные шины тоже создают проблемы. Они уменьшают площадь соприкосновения с дорогой, что снижает устойчивость автомобиля на поворотах и ухудшает управляемость. Это делает машину менее предсказуемой и увеличивает риск аварий.

Как часто проверять давление в шинах

Чтобы обеспечить безопасность и продлить срок службы шин, важно регулярно проверять их давление. Обычно давление снижается примерно на 0,1 бар в месяц, даже если автомобиль стоит на стоянке. Поэтому проверку следует проводить не реже одного раза в 30 дней, а также перед каждой длительной поездкой.

Рекомендации по проверке

  • Проверяйте давление только на холодных шинах (не после поездки).

  • Проверьте давление перед длительными поездками, чтобы избежать проблем на дороге.

  • Не забудьте взять с собой запасное колесо, так как его отсутствие может привести к неприятным последствиям в экстренной ситуации.

Где найти информацию о рекомендованном давлении

Рекомендованное давление в шинах можно найти на наклейке на двери водителя или в руководстве производителя автомобиля. Проверить давление можно на большинстве заправочных станций, где обычно есть специальные устройства для этого.

Уточнения

Автомобильная шина — один из наиболее важных элементов колеса, представляющий собой упругую резино-металло-тканевую оболочку, установленную на обод диска.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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