Не автоподборщик? Узнайте, как легко понять, была ли машина в аварии, проверив одну деталь

Как быстро узнать, был ли ваш автомобиль в аварии: совет эксперта

2:39 Your browser does not support the audio element. Авто

Покупка подержанного автомобиля всегда связана с риском — особенно если автомобиль был в аварии. Для того чтобы избежать покупки машины с повреждениями, которые могут повлиять на безопасность и стоимость, важно уметь быстро выявить признаки аварии. Хотя многие неисправности требуют профессиональной диагностики, есть один элемент, который поможет даже неспециалисту понять, что с машиной случилась авария.

Фото: freepik.com by fxquadro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ ДТП с участием двух автомобилей

Место для запасного колеса — ключевая деталь

Эксперты утверждают, что место расположения запасного колеса является одной из тех областей автомобиля, которые почти невозможно полностью восстановить до заводского состояния после аварии. Это место на кузове, если оно повреждено, станет очевидным признаком того, что автомобиль мог попасть в аварию.

Почему важно проверять место для запасного колеса

Процесс штамповки: Отсек для запасного колеса изготавливается на заводе методом штамповки. Это означает, что восстановить его первоначальную форму после деформации крайне сложно, особенно если удар был сзади.

Трудности в ремонте: Даже самые лучшие устройства для регулировки развала-схождения не смогут вернуть этому участку кузова его заводскую форму.

Как это влияет на осмотр подержанного автомобиля

Майк Брюэр, опытный техник и ведущий шоу "Wheeler Dealers", утверждает, что он всегда проверяет место для запасного колеса при осмотре подержанных автомобилей. Даже если внешние панели были отремонтированы и выглядят почти как новые, внутренние детали, такие как крепление запасного колеса, могут оставаться погнутыми, что указывает на повреждения в результате аварии.

Признаки повреждений

Неидеальная форма: Осмотрите место для запасного колеса на наличие вмятин и следов деформации.

Погнутые внутренние детали: Если крепление запасного колеса выглядит поврежденным, это может быть следствием аварии.

Влияние на стоимость автомобиля

Хотя повреждения этой области не обязательно влияют на безопасность или управляемость, они могут существенно снизить цену автомобиля при перепродаже. Эксперты отмечают, что любые структурные повреждения кузова могут снизить стоимость автомобиля на до 33% от его первоначальной цены.

Проверка места для запасного колеса — это быстрый и простой способ выявить, был ли автомобиль в аварии. Это поможет вам избежать покупки машины с скрытыми проблемами и снизить риск приобретения автомобиля с серьезными повреждениями кузова.

Уточнения

Маши́на (лат. machina «устройство, конструкция» ← др.-греч. μηχανή «приспособление, способ») — техническое устройство, выполняющее механические движения (см. уточнение ниже) для преобразования энергии, материалов и информации.

