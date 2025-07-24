Китайские автомобили покоряют Россию, но покупают ли их дома? Проблемы, которые остаются

В России китайские автомобили, такие как Chery, Haval и Geely, давно стали популярными и уверенно заняли топовые позиции по продажам, став достойными конкурентами корейским и японским маркам. Однако в самом Китае ситуация выглядит довольно странно. Несмотря на активное продвижение китайских брендов на зарубежных рынках, их сограждане относятся к этим маркам с холодностью, предпочитая проверенные бренды, такие как Toyota, Nissan, Honda и Volkswagen.
Как сообщил владелец сети дилерских центров по продаже китайских автомобилей на родине Chery и Haval не пользуются особым спросом. Китайские покупатели чаще выбирают японские и немецкие автомобили, которые они считают эталоном качества и надежности.
По статистике, Changan удерживает пятую позицию на китайском рынке, Geely находится на шестой строчке, в то время как Chery и Haval, несмотря на успех за рубежом, в Китае часто не входят даже в десятку лидеров. Такой парадокс: бренды, которые активно покоряют зарубежные рынки, дома остаются в тени глобальных автоконцернов.
Автомобильный рынок Китая остается одним из крупнейших и наиболее конкурентных в мире. В этих условиях Volkswagen не только сохранил, но и значительно укрепил свои позиции. С десятью заводами, расположенными на территории страны, концерн смог занять второе место по продажам в 2024 году, контролируя более 10% рынка. Toyota, Nissan и Honda также остаются лидерами, занимая третье и четвертое места. Китайцы ценят японские автомобили за надежность, а свои местные марки выбирают только в редких случаях.
Особое внимание стоит уделить успеху китайского бренда BYD, который за короткий срок стал лидером на внутреннем рынке. Ранее автомобили компании подвергались критике за слабый дизайн и низкое качество отделки, но сегодня BYD олицетворяет технологический прогресс. Компания сумела предложить потребителям широкий ассортимент гибридных и электрических автомобилей, и это стало основой её успеха.
Сейчас доля BYD в Китае приближается к 12%, что свидетельствует о растущем спросе на электромобили. Китайские власти активно поддерживают электромобильную индустрию через налоговые льготы и субсидии, а также развивают инфраструктуру зарядных станций. Эти меры сделали электромобили массовым продуктом, а не нишевым товаром.
На фоне успеха электромобилей и новых технологий традиционные китайские бренды, такие как Chery и Haval, оказались в роли догоняющих. Они активно инвестируют в новые разработки и расширяют модельные линейки, чтобы не отставать от конкурентов. Однако интересно, что за пределами Китая, например, в России, продукция этих марок встречается гораздо чаще, чем в родной стране, например, в Шанхае или Гуанчжоу.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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