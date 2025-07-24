Запрещено, но кто же нас остановит? Почему смартфоны за рулем становятся причиной аварий

Гаджеты могут повысить безопасность водителей: полезные устройства для дороги

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Смартфоны и другие гаджеты, которые должны облегчать повседневную жизнь, становятся серьезной угрозой на дорогах. В последние годы эти устройства все чаще становятся причиной аварий, несмотря на существующие запреты на использование их во время движения. В Пензенской области за 2025 год зафиксировано 962 случая использования телефона водителями, не оснащенными устройствами для разговора без рук.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Человек с картой в телефоне за рулем

Представители Госавтоинспекции напоминают, что одним из основных факторов, приводящих к дорожно-транспортным происшествиям, является отвлечение внимания водителя на телефонные разговоры, переписку в мессенджерах или настройку автомагнитолы. Если в пути нужно воспользоваться смартфоном, навигатором или другим устройством, необходимо припарковаться на обочине, не нарушая ПДД, и только потом продолжить использование гаджета.

Когда смартфон становится угрозой

Навигатор, установленный перед началом поездки, служит надежным помощником для водителя, особенно в незнакомой местности. Но смартфон, которым пользуются во время движения, может стать причиной трагедии. Даже несколько секунд, потраченных на телефонный разговор или текстовое сообщение, могут быть решающими для безопасности водителя и окружающих.

Исследования показывают, что использование телефона за рулем увеличивает риск ДТП в четыре раза, а отправка SMS — в шесть раз. Звонок снижает реакцию водителя на экстренные ситуации, такие как необходимость торможения, маневрирования, соблюдения дистанции или правильного восприятия дорожных знаков и сигналов светофора.

Полезные гаджеты для водителей

Однако есть и такие устройства, которые могут существенно повысить безопасность на дороге. Одним из таких гаджетов является устройство, крепящееся на ухо водителя, которое издает звуковой сигнал при наклоне головы, если водитель пытается уснуть. Полезными считаются и такие гаджеты, как парктроники, камеры заднего вида и приборы ночного видения.

Штрафы за использование телефона за рулем

С начала 2025 года в России был принят закон, увеличивающий штрафы за нарушения ПДД. Однако, статья 12.36.1 КоАП, касающаяся использования мобильных телефонов во время движения, осталась без изменений. Водителям, попавшимся на нарушении, предстоит заплатить штраф в размере 1500 рублей, что значительно выше, чем раньше, когда сумма штрафа составляла всего 500 рублей, сообщает ИА "Пенза-Пресс".

Уточнения

Смартфо́н — мобильный телефон, дополненный функциональностью умного устройства, фактически всегда оснащён камерой, и также фронтальной камерой, предназначенной для осуществления видеозвонков, видеоконференций и фотографирования селфи.

