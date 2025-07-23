Посмотрите на свой тормозной диск: это не он, а китайская копия — вот как не попасть на подделку

На российском рынке увеличилось количество подделок автозапчастей — данные Emex

2:23 Your browser does not support the audio element. Авто

Китайские продавцы начали активно копировать отечественные бренды автозапчастей и автоаксессуаров. В отличие от 2024 года, когда таких случаев почти не было, в первом полугодии 2025 года на онлайн-площадках появились десятки поддельных магазинов, торгующих контрафактной продукцией. Как сообщили участники рынка, это явление набирает масштабы.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Автомеханик осматривает машину

Продавцы из Китая не ограничиваются лишь копированием отдельных фотографий и описаний товаров. Они целиком клонируют карточки магазинов, что позволяет им занять высокие позиции в поисковой выдаче. Как отметил владелец сети дилерских центров коммерческого транспорта "Альянс Тракс" Алексей Иванов онлайн-площадки чаще всего выводят на верхние строчки товара с лучшими предложениями, что ставит оригинальные магазины на нижние позиции, а заказы уходят к контрафакту.

Увеличение подделок и их распространение

По данным компании Emex, количество поддельных автозапчастей и аксессуаров, таких как щетки для автомобилей, тормозные диски, колодки, фильтры и технические жидкости, на российском рынке в первом квартале 2025 года увеличилось на более чем 20%. "АвтоРусь" также фиксирует массовое копирование своих брендов автоаксессуаров и запчастей Arnezi и Ganz.

Аналитическое агентство ВМТ Консалт сообщает, что также подделываются известные марки, такие как "Автопрестиж" (производитель недорогой электроники и парктроников), Sibiria Auto (производитель термоковров и обогревателей для двигателя), а также бренды, выпускающие автомобильные лампы и электроприборы, такие как "Технопрофиль" и "Вольтаж".

Почему бренды становятся уязвимыми

По словам управляющего партнера ВМТ Консалт Екатерины Косаревой особенно уязвимы для копирования бренды, которые уже заработали хорошую репутацию и имеют высокий объем продаж на маркетплейсах. Генеральный директор сервиса "МойСклад" Аскар Рахимбердиев добавил, что клонирование брендов становится системной проблемой, затрагивающей не только автозапчасти, но и другие сегменты, сообщают Известия.

Уточнения

Фальсифика́ция или подделка — поддельный предмет, вещь, выдаваемая за настоящую.

