Вы не заметите вмятину после этого ремонта: новая технология помогает вернуть идеальное состояние

PDR сохраняет краску автомобиля и повышает его стоимость — Виталий Новицкий

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Технологию беспокрасочного удаления вмятин (PDR) инженерный менеджер и основатель международного бренда Виталий Новицкий, впервые встретил в начале своей карьеры, когда она только начала развиваться в России. Он рассказал, что эта технология была новинкой, и вместе с командой активно изучали ее возможности. В результате начали разрабатывать новые решения, тестируя различные прототипы и сочетая комфорт с эффективностью.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Полировка авто

Именно с этого момента появились инновации, такие как "холодный клей", который быстро стал стандартом в мире PDR, а также другие разработки, например, УФ-отверждаемое покрытие Magic для защиты инструментов.

В чем преимущества PDR перед традиционным кузовным ремонтом

Сохранение заводского лакокрасочного покрытия

Основное преимущество беспокрасочного удаления вмятин заключается в том, что при этом сохраняется оригинальное заводское лакокрасочное покрытие. В отличие от классического кузовного ремонта, который включает шлифовку, шпаклевку и покраску, PDR не повреждает краску. Мастер аккуратно вытягивает вмятину, не нарушая целостности покрытия, что позволяет сохранить внешний вид авто в первоначальном виде.

Стоимость на вторичном рынке

Сохранение заводского лакокрасочного покрытия повышает доверие покупателей на вторичном рынке. Современные толщиномеры могут легко выявить факт перекраски, что иногда приводит к снижению цены автомобиля или даже отказу от покупки.

"При PDR краска не повреждается, и автомобиль остаётся в статусе "не бит, не крашен", что увеличивает его стоимость при продаже", — добавляет Виталий Новицкий.

Экономия на ремонте

Беспокрасочный ремонт значительно дешевле, так как не требует расходных материалов, таких как краска и грунт. Кроме того, время на работу уходит в разы меньше. В большинстве случаев достаточно одного визита в сервис, и процесс ремонта завершается без длительных перерывов на сушку и полировку.

Экологичность

Метод PDR экологичен, так как не требует использования химикатов, не образует пыли и грязи. Процесс ремонта проходит быстро, от нескольких минут до нескольких часов, и не загрязняет окружающую среду.

Универсальность

PDR также эффективен в условиях, когда повреждений много — например, после градовых штормов. В таких случаях это может быть единственным возможным способом восстановления автомобиля.

Когда лучше выбрать традиционный кузовной ремонт

Метод PDR идеально подходит для удаления небольших вмятин от града, сколов и других повреждений, если краска осталась целой и металл не сильно поврежден. Однако если повреждения серьезные — например, после ДТП, когда кузов сильно смят или лакокрасочное покрытие повреждено, — PDR будет лишь частью решения. В таких случаях необходима комбинированная техника, включающая традиционный кузовной ремонт.

"Если вмятина не слишком большая, но есть царапины до грунта или металл сломан, то лучше использовать комбинацию методов. Мы всегда принимаем решение после тщательного осмотра", — уточняет Виталий Новицкий.

Новые разработки, которые снижают стоимость и повышают эффективность PDR

Холодный клей

"Холодный клей" — это результат многолетних исследований. Этот инновационный полимер позволяет ускорить процесс ремонта и делать его более точным. С использованием такого клея удается работать быстрее, не применяя традиционные клеевые стержни и без необходимости нагрева.

УФ-отверждаемое покрытие Magic

Для защиты инструментов и предотвращения повреждений краски был разработан УФ-отверждаемый полимер Magic. Это покрытие помогает снизить вероятность наколов и повреждений на кузове, обеспечивая более стабильный и безопасный процесс ремонта.

Как избежать подделок в сфере PDR

В сфере PDR, как и в любой другой востребованной индустрии, появляются подделки. Некачественные инструменты могут привести к повреждению краски и других частей автомобиля, что в дальнейшем приведет к более дорогому ремонту.

"Проверяйте репутацию бренда, читайте отзывы мастеров и обязательно требуйте сертификаты или документацию, подтверждающую оригинальность материалов", — советует Виталий Новицкий.

Цена и качество

Разница в цене часто является первым сигналом того, что инструмент может быть поддельным. Если материал слишком дешев, вероятно, он не соответствует заявленным стандартам качества. Использование таких подделок может привести к дополнительным повреждениям, и ремонт в дальнейшем будет стоить дороже.

Будущее PDR и авторемонта

Виталий Новицкий уверен, что технологии будут продолжать совершенствоваться, и это позволит удешевить процесс ремонта в будущем.

"Это только начало технологического прорыва. Новые разработки ускоряют работу и делают ее дешевле и доступнее, повышая качество обслуживания на всех этапах ремонта", — говорит он.

Новая версия "холодного клея"

В ближайшее время будет представлена ультрапрочная версия "холодного клея", которая сохранит высокую адгезию при любых температурных условиях. Это значительно ускорит процесс ремонта даже в сложных погодных условиях.

Электромагнитное воздействие на металл

Эксперименты с электромагнитным воздействием на металл показали обнадеживающие результаты. Это может стать революционной технологией, когда она выйдет на массовый рынок.

Нейронные сети и 3D-сканирование

Новые алгоритмы и технологии, такие как 3D-сканирование и нейронные сети, позволяют точно и быстро оценивать повреждения кузова, что ускоряет процесс ремонта и снижает стоимость, сообщают argumenti.ru.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

