Проблемы с ПО в Volvo EX90: канадский автовладелец требует возврата

Volvo EX90: владельцы жалуются на серьёзные проблемы с ПО

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Компания Volvo столкнулась с серьёзной проблемой после того, как один из владельцев её новейшей модели EX90 подал в суд на Volvo Canada из-за некачественного программного обеспечения.

Фото: commons.wikimedia.org by Matti Blume, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Volvo EX90

Проблемы с ПО, которые начали проявляться сразу после покупки автомобиля, привели к многочисленным сбоям, создавая неудобства для владельцев. Этот случай поднимает важный вопрос о надежности программно-определяемых автомобилей и о том, как их проблемы могут повлиять на пользователей.

Современные автомобили, такие как програмное, оснащены программно-определяемым управлением, что позволяет компаниям внедрять новые функции и проводить обновления по воздуху, без необходимости посещения сервисного центра. Однако, как показал случай с владельцем из Канады, эта система может привести к серьёзным проблемам, если программное обеспечение не работает должным образом. Владельцы таких автомобилей хотят, чтобы их машины не только имели новые функции, но и оставались надёжными и работоспособными, и это ожидание часто не оправдывается.

Канадский владелец Volvo EX90, Викен Канаджян, подал в суд на Volvo Canada после того, как проблемы с программным обеспечением начали проявляться всего через несколько дней после получения автомобиля. Первоначально, владельцу пришлось столкнуться с проблемами, связанными с ключами автомобиля, включая цифровой ключ, который перестал работать. В результате, машину можно было разблокировать только через приложение Volvo, что вызвало значительные неудобства.

Однако проблемы только ухудшились после апрельского обновления программного обеспечения. Система автомобиля, включая главный центральный экран, перестала работать должным образом, что привело к сбоям в системе запирания и отпирания дверей, срабатыванию аварийной остановки, а также неисправности кондиционера и вентиляции. Это усугубило уже имеющиеся проблемы и сделало автомобиль практически невозможным для использования.

Кроме того, владельцы Volvo EX90 столкнулись с постоянным отключением и неработоспособностью информационно-развлекательного экрана, что является серьёзной проблемой, особенно при использовании резервной камеры или навигационных указаний. Этот сбой ставит под угрозу безопасность водителей и пассажиров, так как такие системы необходимы для удобства и безопасности на дороге.

Не выдержав постоянных неисправностей, Канаджян решил вывести проблему за рамки дилерского обслуживания и подал в суд на компанию, требуя возврата автомобиля. Он также подал официальную жалобу в Министерство транспорта Канады, пытаясь добиться решения проблемы на государственном уровне. Канаджян потребовал от Volvo возврат денег за автомобиль, заявив, что качество программного обеспечения и самой машины не соответствует заявленным стандартам.

Компания Volvo ответила на жалобу Канаджяна, отклоняя его просьбы о возврате автомобиля или замене. В заявлении компании говорится, что они не могут заменить или выкупить автомобиль и что владельцу следует предоставить возможность дилеру провести диагностику и выполнить необходимые ремонтные работы. Однако, как показывают отзывы других владельцев, ситуация с качеством программного обеспечения остаётся проблемной для многих.

Этот случай с программным обеспечением в Volvo EX90 поднимает важные вопросы о надёжности и качестве современных технологий в автомобилях. Программно-определяемые автомобили, безусловно, предлагают множество преимуществ, включая возможность обновлений и внедрения новых функций, но когда эти технологии начинают сбой, это может серьёзно повлиять на пользовательский опыт. Вопросы, подобные этому, могут стать частью более широкого обсуждения о будущем автомобильных технологий и их безопасности, а также об ответственности производителей перед потребителями.

Уточнения

Програ́ммное обеспе́чение (допустимо также произношение обеспече́ние) (ПО) — программа или множество программ, используемых для управления компьютером.



Volvo EX90 — электромобиль, производящийся шведской компанией Volvo Cars. Является преемником автомобиля с ДВС Volvo XC90.

