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Чем чревата замена масла в автомобилях на свой страх и риск

Почему россияне предпочитают менять масло в авто сами. Итоги опроса
3:23
Авто

В России провели интересный опрос, который показал, как и где автовладельцы меняют масло в своих автомобилях. С 30 июня по 7 июля 2025 года на сайте "Дром" более 10 тысяч пользователей приняли участие в исследовании.

Моторное масло
Фото: sigaus. es by SIGAUS, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Моторное масло

Оказалось, что большинство водителей предпочитают самостоятельно заниматься заменой масла, но есть и те, кто доверяет эту задачу автосервисам или специализированным станциям.

Из данных опроса стало ясно, что 43% российских автовладельцев меняют масло в своих автомобилях самостоятельно. Это довольно высокий показатель, который говорит о популярности самостоятельных ремонтов среди водителей. На втором месте — автосервисы, которым доверяют 31% респондентов. 16% опрошенных предпочитают обращаться на станции замены масла, а 10% — к дилерам, что на 4% меньше по сравнению с результатами аналогичного опроса три года назад.

Результаты опроса также показали, как различаются предпочтения в зависимости от региона страны. Например, на Северо-Западе, Дальнем Востоке и юге России автолюбители чаще всего меняют масло самостоятельно. В крупных мегаполисах, таких как Москва и Санкт-Петербург, а также на Кавказе, гораздо чаще предпочитают услуги автосервисов.

В то время как на Дальнем Востоке, Урале и в Сибири владельцы автомобилей больше склоняются к использованию специализированных станций замены масла, в центральных регионах и Приволжье больше доверяют эту задачу официальным дилерам.

Появление различных предпочтений в замене масла связано с опытом водителей. Одни автовладельцы перешли на самостоятельную замену масла после неудачного опыта в автосервисах, в то время как другие — наоборот, предпочитают сервисы после того, как столкнулись с проблемами при самостоятельной замене. Также на выбор влияет сезонность: в тёплое время года многие водители склонны менять масло самостоятельно, так как это менее проблематично, а вот в зимний период, когда работы становятся более сложными, они чаще обращаются к специалистам.

Опрос проводился в период с 30 июня по 7 июля 2025 года, и в нём приняли участие более 10 тысяч человек, посетивших сайт "Дром". Вопрос о замене масла стал важной частью исследования, направленного на понимание предпочтений автовладельцев в России. Эти результаты подчеркивают, насколько разнообразны предпочтения водителей в разных регионах страны и как меняются подходы к обслуживанию автомобилей с течением времени.

Данные опроса показывают, что замена масла в России — это довольно индивидуальный процесс, который зависит от множества факторов: от региона проживания, личного опыта водителя и даже времени года.

С учётом всех этих факторов можно ожидать, что в будущем автосервисы и станции замены масла будут продолжать играть важную роль в обслуживании автомобилей, но самостоятельная замена масла будет по-прежнему популярна среди автолюбителей, особенно в тех регионах, где водители привыкли сами заботиться о своих машинах.

Уточнения

Автомоби́льная запра́вочная ста́нция (АЗС, бензоколонка, автозаправка, заправка) — комплекс оборудования на придорожной территории, предназначенный для заправки топливом транспортных средств.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Куратор Игорь Моржаретто
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