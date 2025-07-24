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Почему важно повторять ПДД и тренироваться перед вождением в городе: советы новичкам

Страх перед первым вождением: как справиться с волнением и стать уверенным водителем
2:25
Авто

Получение водительского удостоверения — это важный и радостный момент. Однако первые шаги в "автомобильной" жизни часто сопровождаются волнением и страхом. Многие начинающие водители боятся садиться за руль, что вполне объяснимо: управление автомобилем требует полной концентрации, а любая ошибка может привести к ДТП. Но, к сожалению, набраться опыта без практики невозможно, и новичок всё равно должен сесть за руль. Как справиться с волнением?

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Фото: Own work by Pixelatedfacealex, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
салон

Существует несколько простых лайфхаков, которые помогут новичкам почувствовать себя увереннее за рулём.

Повторение правил дорожного движения

Получив водительские права, человек успешно сдал экзамен на знание ПДД, но этого недостаточно для уверенной езды. Правила необходимо регулярно повторять, чтобы они стали настоящим ориентиром. Без уверенности в правилах дорожного движения садиться за руль не стоит, так как это может стать причиной лишних ошибок.

Тренировки на пустых дорогах

Практика — ключ к уверенности. Начинающим водителям стоит выбирать для тренировок участки, где движение минимально. Прекрасным вариантом будет поездка на парковку или в менее оживлённые районы. Можно попросить помощь у опытного водителя, который спокойно и без раздражения будет помогать и поддерживать. Он может сесть на пассажирское сиденье и направлять действия новичка. После того как получится уверенно ездить в таких условиях, можно постепенно переходить к более сложным маршрутам.

Отказ от лишних факторов

Для новичков крайне важно минимизировать все отвлекающие факторы. Перед тем как сесть за руль, лучше отключить мобильный телефон. Звонки и сообщения могут только отвлекать. Также рекомендуется не включать радио в машине, чтобы создать тишину, необходимую для сосредоточенности. Важно избегать чрезмерного потребления кофе или энергетических напитков, которые могут повысить пульс и снизить внимание.

Ожидания и спокойствие

Дорога требует внимания и спокойствия. Не стоит спешить и пытаться "догнать" других водителей. Дайте себе время на адаптацию. С опытом и уверенностью страх постепенно уйдёт, и поездки станут приятными и безопасными.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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