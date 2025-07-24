Никогда не игнорируйте загрязнение лобового стекла: как очистить его, чтобы избежать опасности на дороге

Лобовое стекло автомобиля загрязняется не только снаружи, но и внутри. Внешнюю сторону стекла обычно чистят без проблем на автомойке. А вот внутренняя сторона часто остаётся грязной, и её очистка вызывает определённые трудности.
Загрязнения на внутренней стороне стекла в основном представляют собой жирные пятна. Эти пятна могут быть опасными, так как они создают блики, которые ухудшают видимость на дороге. В результате, водитель может неправильно оценить ситуацию и попасть в ДТП. Поэтому важно вовремя устранять такие загрязнения.
Для удаления жирных пятен с внутренней стороны стекла можно использовать спиртосодержащее средство. Это может быть незамерзайка или чистый спирт, который легко найти в аптеке. Наносить средство следует с помощью вафельного полотенца, аккуратно протирая стекло.
Процедуру лучше проводить вечером, так как в темноте легче увидеть, остались ли пятна. Для этого достаточно будет посветить на стекло фонариком — блики и грязь станут легко заметны.
Работа со спиртосодержащими средствами требует соблюдения нескольких простых правил безопасности:
Следуя этим рекомендациям, вы легко сможете очистить лобовое стекло и улучшить видимость, что повысит вашу безопасность на дороге.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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