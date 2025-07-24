Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперт по Китаю Котляров назвал трудности заключения торговой сделки США и КНР
ИИМК РАН датировал артефакты на юго-востоке Финского залива и выстроил хронологию культур
FT: Ермак вмешивался в военные операции и отменял приказы командования ВСУ
Депутат Берулава заявил о необходимости законов против буллинга в школах
Байкал, Селигер и Ладожское озеро — лучшие озера для отдыха в России, по мнению турфирм
Как использовать куркуму для сияющей кожи: советы по уходу от дерматологов
Болгария и США заключают новое энергетическое партнёрство: детали встречи
Салат с кукурузой, яйцом: легкий рецепт с низкой калорийностью
Стакан золы на 5 литров воды ускоряет созревание помидоров

Никогда не игнорируйте загрязнение лобового стекла: как очистить его, чтобы избежать опасности на дороге

Как избавиться от бликов на лобовом стекле: способ очистки с использованием спиртосодержащего средства
1:46
Авто

Лобовое стекло автомобиля загрязняется не только снаружи, но и внутри. Внешнюю сторону стекла обычно чистят без проблем на автомойке. А вот внутренняя сторона часто остаётся грязной, и её очистка вызывает определённые трудности.

Rover 75
Фото: commons.wikimedia.org by FarGah1, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Rover 75

Почему внутреннее стекло грязнится

Загрязнения на внутренней стороне стекла в основном представляют собой жирные пятна. Эти пятна могут быть опасными, так как они создают блики, которые ухудшают видимость на дороге. В результате, водитель может неправильно оценить ситуацию и попасть в ДТП. Поэтому важно вовремя устранять такие загрязнения.

Как избавиться от жирных пятен

Для удаления жирных пятен с внутренней стороны стекла можно использовать спиртосодержащее средство. Это может быть незамерзайка или чистый спирт, который легко найти в аптеке. Наносить средство следует с помощью вафельного полотенца, аккуратно протирая стекло.

Процедуру лучше проводить вечером, так как в темноте легче увидеть, остались ли пятна. Для этого достаточно будет посветить на стекло фонариком — блики и грязь станут легко заметны.

Правила безопасности при очистке стекла

Работа со спиртосодержащими средствами требует соблюдения нескольких простых правил безопасности:

  1. Будьте аккуратны при нанесении средства — оно не должно попасть на кожу, особенно если используется незамерзайка.
  2. После завершения процедуры не забудьте хорошо проветрить салон автомобиля, чтобы избавиться от лишних запахов.

Следуя этим рекомендациям, вы легко сможете очистить лобовое стекло и улучшить видимость, что повысит вашу безопасность на дороге.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
23 июля: День китов и дельфинов, бой под Салтановкой и Майданек

Всемирный день китов и дельфинов отмечается сегодня. Чем еще знаменит день 23 июля в исторической ретроспективе?

23 июля: День китов и дельфинов, бой под Салтановкой и Майданек
Автомобиль есть одно из величайших и полезнейших изобретений последнего времени… — писала газета Русский голос 23 июля 1907 года
Автомобиль есть одно из величайших и полезнейших изобретений последнего времени… — писала газета Русский голос 23 июля 1907 года
24 июля: княгиня Ольга, атомная бомба и Дюма-отец
Хранить русские деньги в заграничных банках становится непростительно безрассудным… — писала газета Русский голос 24 июля 1907 года
Камни Стоунхенджа перемещались без колесного транспорта: новые данные из археологии Игорь Буккер Российские спецслужбы развалили Украину изнутри. НАБУ и САП ликвидированы Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова
Последние материалы
Салат с кукурузой, яйцом: легкий рецепт с низкой калорийностью
Стакан золы на 5 литров воды ускоряет созревание помидоров
Исследование раскрыло удивительную способность кошек, они запоминают до 100 слов
Почему песни 90-х снова на пике популярности? Шура делится своими мыслями
Как избавиться от бликов на лобовом стекле: способ очистки с использованием спиртосодержащего средства
Как определить спелость арбуза по кожуре и земляному пятну — рекомендации
Природный декор: способы применения дерева, камня и растений в интерьере
Российские ученые изучили влияние дренажных каналов на выбросы метана в Тюменской области
Оптимальная продолжительность планки: специалисты рекомендуют не более одной минуты
Вместо борьбы с экстремизмом – борьба с пользователями: критика Госдумы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.