Никогда не игнорируйте загрязнение лобового стекла: как очистить его, чтобы избежать опасности на дороге

Как избавиться от бликов на лобовом стекле: способ очистки с использованием спиртосодержащего средства

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Лобовое стекло автомобиля загрязняется не только снаружи, но и внутри. Внешнюю сторону стекла обычно чистят без проблем на автомойке. А вот внутренняя сторона часто остаётся грязной, и её очистка вызывает определённые трудности.

Фото: commons.wikimedia.org by FarGah1, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Rover 75

Почему внутреннее стекло грязнится

Загрязнения на внутренней стороне стекла в основном представляют собой жирные пятна. Эти пятна могут быть опасными, так как они создают блики, которые ухудшают видимость на дороге. В результате, водитель может неправильно оценить ситуацию и попасть в ДТП. Поэтому важно вовремя устранять такие загрязнения.

Как избавиться от жирных пятен

Для удаления жирных пятен с внутренней стороны стекла можно использовать спиртосодержащее средство. Это может быть незамерзайка или чистый спирт, который легко найти в аптеке. Наносить средство следует с помощью вафельного полотенца, аккуратно протирая стекло.

Процедуру лучше проводить вечером, так как в темноте легче увидеть, остались ли пятна. Для этого достаточно будет посветить на стекло фонариком — блики и грязь станут легко заметны.

Правила безопасности при очистке стекла

Работа со спиртосодержащими средствами требует соблюдения нескольких простых правил безопасности:

Будьте аккуратны при нанесении средства — оно не должно попасть на кожу, особенно если используется незамерзайка. После завершения процедуры не забудьте хорошо проветрить салон автомобиля, чтобы избавиться от лишних запахов.

Следуя этим рекомендациям, вы легко сможете очистить лобовое стекло и улучшить видимость, что повысит вашу безопасность на дороге.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

