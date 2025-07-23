Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Натуральные средства для облегчения менструальных спазмов: чай из целебных трав
Политологи оценили шансы на успех переговоров России и Украины в Стамбуле
В Швейцарии: местные жители жалуются на высокое число туристов в Альпах
Подкормка луковиц лилий в июле: фосфор и калий для успешного цветения в 2026
Дмитрий Маркович о перспективах массового производства сверхзвуковых самолетов в России
Оксана Фёдорова показала кадры с дочерью в честь 12-летия девочки
Сумму выплат при рождении детей до 1 миллиона рублей не будут облагать НДФЛ
Пошаговый макияж для увеличения губ: как добиться объёма без инъекций
Пошаговое руководство по удалению кротов из сада с помощью экологичных методов

Как спрятать большие вещи в багажнике: решение проблемы беспорядка и создание места для новых вещей

Как установить двойной пол в багажнике для упорядочивания вещей и создания дополнительного места
1:22
Авто

Багажник — это не просто место для хранения вещей, но и важная часть автомобиля, где зачастую приходится размещать громоздкие предметы: сумки, запасное колесо, огнетушитель и различные инструменты. Иногда его приходится перегружать так, что свободного места почти не остаётся, а внутри царит настоящий беспорядок.

багажник
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
багажник

Что делать, если багажник переполнен

Решение проблемы простое и доступное — установка так называемого "двойного пола" в багажнике. Для этого достаточно использовать фанеру, установленную на каркас из пенопласта. Получившееся устройство поможет организовать пространство, избавив вас от хаоса в багажнике.

Как работает "двойной пол"

С помощью "двойного пола" вы сможете спрятать громоздкие, но редко используемые вещи. Они будут находиться в нижней полости, что освободит пространство в верхней части багажника. Вещи при этом не будут мешать, не будут видны и займут минимальное место.

Удобство использования

Кроме того, такой пол легко снять, если нужно освободить место для крупных предметов. Эта конструкция проста в установке и не требует особых усилий. В итоге, у вас будет организованное пространство в багажнике, и вы сможете без проблем разместить дополнительные вещи.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
История, скрытая под шумом рынков: мегаполис, в котором прошлое — не экспонат, а сосед

Манила — не просто столица, а город, где китайские улицы, испанские дома и филиппинские рынки сливаются в одно удивительное место, полное контрастов.

Манила включена в список крупнейших мегаполисов Юго-Восточной Азии — гиды
22 июля: День защитников неба Москвы, гамельнский крысолов и Треблинка
22 июля: День защитников неба Москвы, гамельнский крысолов и Треблинка
Странные, лучше сказать, безобразные факты творятся на пункте №4 при 2-й трудколонии… — писала газета К трудовому общежитию 22 июля 1962 года
23 июля: День китов и дельфинов, бой под Салтановкой и Майданек
Российские спецслужбы развалили Украину изнутри. НАБУ и САП ликвидированы Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Автомобиль есть одно из величайших и полезнейших изобретений последнего времени… — писала газета Русский голос 23 июля 1907 года
Автомобиль есть одно из величайших и полезнейших изобретений последнего времени… — писала газета Русский голос 23 июля 1907 года
Последние материалы
Политологи оценили шансы на успех переговоров России и Украины в Стамбуле
В Швейцарии: местные жители жалуются на высокое число туристов в Альпах
Подкормка луковиц лилий в июле: фосфор и калий для успешного цветения в 2026
Дмитрий Маркович о перспективах массового производства сверхзвуковых самолетов в России
Оксана Фёдорова показала кадры с дочерью в честь 12-летия девочки
Сумму выплат при рождении детей до 1 миллиона рублей не будут облагать НДФЛ
Пошаговый макияж для увеличения губ: как добиться объёма без инъекций
Пошаговое руководство по удалению кротов из сада с помощью экологичных методов
Ошибки при стирке микрофибры, которые сокращают срок службы ваших салфеток
Как установить двойной пол в багажнике для упорядочивания вещей и создания дополнительного места
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.