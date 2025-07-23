Шипящий звук из топливной горловины: стоит ли переживать и что с этим делать

Шипящий звук из топливного бака: что делать, если клапан забился пылью

1:29 Your browser does not support the audio element. Авто

Вы когда-нибудь слышали звук, похожий на "пшик", при открытии крышки топливной горловины? Он не всегда воспринимается как проблема, но стоит ли игнорировать этот звук, или он сигнализирует о неисправности? Разберемся, что это за "шипение" и как с ним справиться.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Крышка бензобака

Почему появляется шипение

Звук возникает из-за изменения давления в топливном баке, когда вы открываете горловину. Воздух засасывается внутрь, и это может указывать на проблему, так как, по мнению механиков, в нормальных условиях этого не должно происходить. В таких случаях возникает разряжение, что может нарушить работу топливного насоса и повлиять на его способность поддерживать нужное давление. Это может привести к ухудшению динамики работы двигателя и даже повреждениям бака.

Что с этим делать

Современные автомобили оснащены крышками с клапанами, которые должны регулировать поступление воздуха в бак. Однако со временем, из-за попадания пыли, этот клапан может забиваться, и воздух перестает поступать должным образом. В результате появляется тот самый характерный "пшик" при открытии горловины.

Для решения проблемы стоит разобрать крышку топливного бака и очистить фильтр. Также можно промыть эту часть специальными средствами. Если после этого звук не исчез, возможно, придется заменить крышку, чтобы восстановить нормальное давление в баке.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

