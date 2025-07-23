Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пастила из крыжовника в духовке: рецепт без сахара и консервантов
Камбербэтч назвал Голливуд чудовищно расточительным из-за опыта съёмок в Мстителях
Фиалка может погибнуть при обрезке зелёных листьев — мнение экспертов
Увеличение физической активности снижает смертность на 20–25%
700 тысяч не предел: тюменцам предлагают работу мечты за пределами Тюмени
В Госдуме прокомментировали массированную DDoS-атаку на Крым
Митя Фомин прокомментировал конфликт с Александром Роговым
Стэнли Корень включил афганскую борзую в тройку наименее обучаемых пород
В 2025 году белую одежду носят с розовой и чёрной обувью

Шипящий звук из топливной горловины: стоит ли переживать и что с этим делать

Шипящий звук из топливного бака: что делать, если клапан забился пылью
1:29
Авто

Вы когда-нибудь слышали звук, похожий на "пшик", при открытии крышки топливной горловины? Он не всегда воспринимается как проблема, но стоит ли игнорировать этот звук, или он сигнализирует о неисправности? Разберемся, что это за "шипение" и как с ним справиться.

Крышка бензобака
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Крышка бензобака

Почему появляется шипение

Звук возникает из-за изменения давления в топливном баке, когда вы открываете горловину. Воздух засасывается внутрь, и это может указывать на проблему, так как, по мнению механиков, в нормальных условиях этого не должно происходить. В таких случаях возникает разряжение, что может нарушить работу топливного насоса и повлиять на его способность поддерживать нужное давление. Это может привести к ухудшению динамики работы двигателя и даже повреждениям бака.

Что с этим делать

Современные автомобили оснащены крышками с клапанами, которые должны регулировать поступление воздуха в бак. Однако со временем, из-за попадания пыли, этот клапан может забиваться, и воздух перестает поступать должным образом. В результате появляется тот самый характерный "пшик" при открытии горловины.

Для решения проблемы стоит разобрать крышку топливного бака и очистить фильтр. Также можно промыть эту часть специальными средствами. Если после этого звук не исчез, возможно, придется заменить крышку, чтобы восстановить нормальное давление в баке.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
История, скрытая под шумом рынков: мегаполис, в котором прошлое — не экспонат, а сосед

Манила — не просто столица, а город, где китайские улицы, испанские дома и филиппинские рынки сливаются в одно удивительное место, полное контрастов.

Манила включена в список крупнейших мегаполисов Юго-Восточной Азии — гиды
22 июля: День защитников неба Москвы, гамельнский крысолов и Треблинка
22 июля: День защитников неба Москвы, гамельнский крысолов и Треблинка
Странные, лучше сказать, безобразные факты творятся на пункте №4 при 2-й трудколонии… — писала газета К трудовому общежитию 22 июля 1962 года
23 июля: День китов и дельфинов, бой под Салтановкой и Майданек
Германия и США втягиваются в войну с РФ поставками ВСУ дальнобойного оружия Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Автомобиль есть одно из величайших и полезнейших изобретений последнего времени… — писала газета Русский голос 23 июля 1907 года
Автомобиль есть одно из величайших и полезнейших изобретений последнего времени… — писала газета Русский голос 23 июля 1907 года
Последние материалы
700 тысяч не предел: тюменцам предлагают работу мечты за пределами Тюмени
В Госдуме прокомментировали массированную DDoS-атаку на Крым
В 2025 году белую одежду носят с розовой и чёрной обувью
Герой России Липовой объяснил просьбу Сырского перенести войну на территорию РФ
Новый детектор поможет различать тексты, созданные человеком и ИИ, сообщают ученые МФТИ
Какие медикаменты включить в дорожную аптечку — совет врача М. Бережной
Замки Горных Духов: таинственные каменные образования на высокогорном плато — гиды по Алтаю
Тренды на брови лето 2025: как создать идеальный Browlick за 5 шагов
Отчаянный ход: что стоит за планом двух стран отправить Украине оружие
Германия и Франция готовят жёсткие меры против США
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.