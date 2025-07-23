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Необычный способ защиты автомобиля: как солнце и парковка могут повлиять на ваше рулевое колесо

Перевернутый руль на парковке: как это может защитить ваше авто от столкновений
1:37
Авто

Переворачивать руль после парковки — это не просто каприз водителя, а полезная привычка, которая может пригодиться в самых неожиданных ситуациях. Если вы ещё не в курсе этого простого трюка, стоит узнать, как он помогает защитить ваш автомобиль.

Салон автомобиля
Фото: commons.wikimedia.org by Jaguar MENA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Салон автомобиля

Как это работает

Представьте, что ваше авто припарковано на тесной стоянке или вблизи других машин. Если сосед случайно заденет вашу машину, удар придётся не по кузову, а по колесу, что гораздо менее опасно для автомобиля. Это может значительно снизить риск повреждений.

Кроме того, если вы оставляете руль перевернутым, это становится полезным решением при стоянке на спуске. Если ваши колеса направлены в сторону бордюра, даже если автомобиль начнёт катиться, он сразу упрётся в препятствие. Это поможет избежать случайных ситуаций, когда машина без контроля покатится по дороге.

Защита от перегрева рулевого колеса

Жаркое лето — не самое лучшее время для руля, который долгое время находится на солнце. Часто бывает, что из-за этого поверхность руля сильно перегревается, и управлять машиной становится неудобно. Перевернув руль, вы защищаете его от прямых солнечных лучей и предотвращаете перегрев, что сделает вождение гораздо более комфортным.

Простой трюк, который поможет избежать многих неприятных моментов, не требует много усилий, но может стать спасением в непредвиденных ситуациях. Следующий раз, когда будете парковать машину, не забудьте о перевёрнутом руле.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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