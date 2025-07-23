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Секреты страховых выплат при затоплении автомобиля: вам это не скажут в офисе

Затопление машин в Москве: как ОСАГО и КАСКО могут покрыть ущерб от ливня
3:15
Авто

Ливни в Москве затопили улицы, и владельцы автомобилей оказались в неприятной ситуации. Кто-то потерял свою машину, а кто-то столкнулся с проблемой, как вернуть компенсацию от страховки. Так как в большинстве случаев стандартное ОСАГО не покроет ущерб от утопления автомобиля, стоит разобраться, когда можно рассчитывать на выплату и что делать, если ваша машина пострадала, вещает новостной портал URA.RU.

Катание на сапборде по затопленной дороге
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Катание на сапборде по затопленной дороге

Когда стоит ожидать компенсацию

Если у вас есть КАСКО, есть шанс получить выплату, но многое зависит от условий конкретного полиса. Ущерб может покрыться, если это указано в договоре. Однако важно помнить, что, несмотря на наличие КАСКО, не каждый случай подтопления является страховым. Иногда даже сильные дожди не квалифицируются как стихийное бедствие, что дает шанс на компенсацию.

С другой стороны, если ливень признан стихийным бедствием, шансы на выплату от страховой компании снижаются. Однако юристы отмечают, что сильные дожди редко получают такой статус, и в большинстве случаев дождь — это просто сильные осадки, которые не являются основанием для отказа.

Что делать, если вашу машину затопило

Если машина была повреждена в подземном паркинге или на парковке, скорее всего, страховка выплатит компенсацию. Но если вы сами поехали по затопленной улице, стоит приготовиться к отказу, ведь страховая компания может посчитать, что водитель нарушил правила эксплуатации.

"Если вода доходит хотя бы до середины колеса, лучше не рисковать. Современные машины — это, по сути, компьютеры на колесах. Вода быстро выводит из строя электрику, а ремонт может оказаться невозможным или очень дорогим", — объяснил юрист Сергей Радько.

Как получить компенсацию от страховой

Если вам отказали в выплате, не спешите сдаваться. Важно зафиксировать ущерб на месте. Обязательно вызовите полицию для составления протокола и сделайте фото, чтобы доказать факт затопления. Затем нужно сообщить в страховую компанию и уточнить, нужно ли вызывать аварийного комиссара. Некоторые страховые требуют его приезда, а не справки из полиции.

Если вашу машину затопило на территории двора, например, во дворе дома, то ответственность может лежать на управляющей компании или владельце парковки. Но доказать это не так просто. Нужно будет доказать, что затопление произошло из-за нарушений, таких как отсутствие ливневой канализации или неправильный уклон поверхности.

Как избежать проблем с компенсацией

Объезжайте затопленные участки и не рискуйте, если вода превышает половину колеса. Чем быстрее вы зафиксируете ущерб, тем выше шанс на компенсацию. Не забывайте читать условия страхового полиса заранее, чтобы понимать, на что вы можете рассчитывать. Если же ситуация сложная и страховая отказывает, вам поможет судебный процесс. Но будьте готовы, что разбирательства могут занять несколько месяцев.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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