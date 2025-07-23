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Сколько прослужат ваши подушки безопасности: шокирующие факты о сроках жизни элементов безопасности

Подушки безопасности: имеют ли они срок годности и как проверить их исправность
Авто

Подушки безопасности — это один из важнейших элементов пассивной безопасности автомобиля, от правильной работы которого может зависеть жизнь пассажиров. Однако у водителей часто возникает вопрос, имеют ли подушки безопасности срок годности и нужно ли их проверять через определённое время.

подушки безопасности автомобиля
Фото: Wikipedia by Pineapple fez, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
подушки безопасности автомобиля

История подушек безопасности

Подушки безопасности появились в автомобилях в 1970-х годах в США как экспериментальная технология, но с тех пор они стали обязательным элементом безопасности. Сегодня подушки безопасности спасают тысячи жизней, их роль в аварии — крайне важная. При столкновении подушка мгновенно раскрывается, образуя защитный "кокон" в салоне автомобиля.

Должны ли подушки безопасности иметь срок годности

Срок службы подушки безопасности

Подушки безопасности, как и другие компоненты автомобиля, имеют срок службы, который зависит от множества факторов, включая условия эксплуатации и правильность технического обслуживания. Однако большинство владельцев автомобилей не обращают внимания на срок службы подушек, полагая, что они работают до конца жизни автомобиля.

Электронная проверка состояния подушек

Каждый раз, когда вы запускаете двигатель, электронный блок автомобиля выполняет тестирование системы безопасности, включая подушки. На панели приборов загорается индикатор, который указывает на исправность системы. Если индикатор горит долгое время, это означает, что возникла проблема, и подушку необходимо проверить в сервисе.

Что влияет на срок службы подушки безопасности

Герметичность и коррозия

Срок службы подушки безопасности напрямую зависит от герметичности системы, отвечающей за её срабатывание. Если блок скапливает влагу и подвергается коррозии, вероятность поломки увеличивается. Однако если система герметична и не подвергается внешним воздействиям, срок службы подушки может быть очень долгим и иногда превышать срок службы самого автомобиля.

Гарантия и замена

Многие автопроизводители предлагают гарантию на исправность подушек безопасности, которая может составлять около 10 лет. Однако профилактическая замена подушки безопасности не является обязательной, если не выявлена неисправность. Важно следить за состоянием системы и обращаться в сервис при первых признаках проблемы.

Проблемы с подушками безопасности: отзыв продукции

Одним из самых известных случаев проблемы с подушками безопасности был случай с Takata, поставщиком подушек безопасности. Недавние отзывы продукции этой компании стали причиной массовых проверок и замен подушек безопасности в автомобилях, так как их неисправности привели к серьёзным последствиям. Это пример того, как важно следить за качеством системы безопасности и обращаться к специалистам, если возникают сомнения в исправности.

Уточнения

Подушка безопасности — система пассивной безопасности (SRS, Supplemental Restraint System) в транспортных средствах.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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