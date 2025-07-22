Этой осенью АвтоВАЗ рассмотрит возможность изменения режима работы и перехода на неполную четырехдневную рабочую неделю из-за ситуации на рынке.
Ранее об этом говорили в компании в 2022 году.
"Это обусловлено общими тенденциями на российском авторынке. Речь идет о высокой ключевой ставке и ужесточении требований регулятора к заемщикам по автокредитам", — приводит РБК сообщение автопроизводителя.
Кроме того, за 2024 год в Россию ввезли большое количество импортных авто, а зарубежные бренды ведут политику ценового демпинга. На их складах "простаивают" порядка 400 тысяч нераспроданных машин. Это также является одной из причин нововведений на АвтоВАЗе.
«АвтоВАЗ» — советская и российская автомобилестроительная компания.
Манила — не просто столица, а город, где китайские улицы, испанские дома и филиппинские рынки сливаются в одно удивительное место, полное контрастов.