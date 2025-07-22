Плачевная ситуация с продажами авто принуждает АвтоВАЗ сократить рабочую неделю

АвтоВАЗ собрался перейти на четырёхдневку. Виновата ситуации на рынке

0:50 Your browser does not support the audio element. Авто

Этой осенью АвтоВАЗ рассмотрит возможность изменения режима работы и перехода на неполную четырехдневную рабочую неделю из-за ситуации на рынке.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Владимир Путин на заводе «АвтоВАЗ»

Ранее об этом говорили в компании в 2022 году.

"Это обусловлено общими тенденциями на российском авторынке. Речь идет о высокой ключевой ставке и ужесточении требований регулятора к заемщикам по автокредитам", — приводит РБК сообщение автопроизводителя.

Кроме того, за 2024 год в Россию ввезли большое количество импортных авто, а зарубежные бренды ведут политику ценового демпинга. На их складах "простаивают" порядка 400 тысяч нераспроданных машин. Это также является одной из причин нововведений на АвтоВАЗе.

Уточнения

«АвтоВАЗ» — советская и российская автомобилестроительная компания.

