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Китайские конкуренты Москвича 8: топ-4 тиёхядерных кроссовера

Новый Москвич 8 будет биться с этими мощными китайскими кроссоверами за покупателя
2:56
Авто

Новый 7-местный кроссовер "Москвич 8", который уже поступил в продажу, будет конкурировать с разными кроссоверами D-класса из Китая.

Автомобиль Sehol QX 008
Фото: commons.wikimedia.org by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Автомобиль Sehol QX 008

Эта модель продается в трех комплектациях и стоит от 2 980 000 руб. до 3 370 000 руб.

Немного о модели

У "Москвича 8" есть светодиодные фары, электропривод, климат-контроль, подогрев боковых зеркал и медиасистема с экраном. Крыша у него панорамная с люком, камерами кругового обзора.

Вот с какими "китайцами" за покупателя будет бороться мощная "восьмёрка":

Chery Tiggo 8 Pro Max

  • Мотор: 1,6-литровый (186 л. с.) / 2,0-литровый (197 л. с.).
  • Коробка передач: 7-ступенчатый "робот".
  • Привод: передний/полный.

Его цена дороже, чем у "восьмерки": от 3 050 000 руб.

Его главный плюс — наличие полного привода.

VGV U70 Pro

  • Мотор: 1,5-литровый (143 л. с.) / 2,0-литровый (197 л. с.).
  • Коробка передач: 6-ступенчатая "механика" / 6-ступенчатый "автомат".
  • Привод: передний/полный.

Этот "китаец" считается самым доступным семиместным кроссовером. Цена базовой версии — 2 359 900 руб. Модель оборудована мультимедийной системой с 10,25-дюймовым экраном, цифровой приборкой, камерой заднего вида, датчиком света и другими "прелестями".

Geely Okavango

  • Мотор: 2,0-литровый (200 л. с.).
  • Коробка передач: 7-ступенчатый "робот".
  • Привод: передний.

Его базовая версия стоит 3 692 990 руб.

Он оснащен светодиодной оптикой, подогревом лобового стекла, адаптивным круиз-контролем, системой курсовой устойчивости. Еще его сидения подогреваются.

Soueast S09

  • Мотор: 2,0-литровый (197 л. с.).
  • Коробка передач: 7-ступенчатый "робот" / 8-ступенчатый "автомат".
  • Привод: передний/полный.

У него есть классический восьмидиапазонный "автомат", выступающий в качестве альтернативы восьмиступенчатому "роботу".

У самой продвинутой версии авто есть полный привод, а хороший набор опций имеется уже в начальной версии. Цена на него варьируется от 3 559 000 до 3 649 000 руб, сообщает autodaily. ru.

Уточнения

«Москвич 8» («Moskvich ) — семиместный среднеразмерный кроссовер, выпускаемый с 2024 года Московским автомобильным заводом «Москвич». 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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