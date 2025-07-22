Новый 7-местный кроссовер "Москвич 8", который уже поступил в продажу, будет конкурировать с разными кроссоверами D-класса из Китая.
Эта модель продается в трех комплектациях и стоит от 2 980 000 руб. до 3 370 000 руб.
У "Москвича 8" есть светодиодные фары, электропривод, климат-контроль, подогрев боковых зеркал и медиасистема с экраном. Крыша у него панорамная с люком, камерами кругового обзора.
Вот с какими "китайцами" за покупателя будет бороться мощная "восьмёрка":
Его цена дороже, чем у "восьмерки": от 3 050 000 руб.
Его главный плюс — наличие полного привода.
Этот "китаец" считается самым доступным семиместным кроссовером. Цена базовой версии — 2 359 900 руб. Модель оборудована мультимедийной системой с 10,25-дюймовым экраном, цифровой приборкой, камерой заднего вида, датчиком света и другими "прелестями".
Его базовая версия стоит 3 692 990 руб.
Он оснащен светодиодной оптикой, подогревом лобового стекла, адаптивным круиз-контролем, системой курсовой устойчивости. Еще его сидения подогреваются.
У него есть классический восьмидиапазонный "автомат", выступающий в качестве альтернативы восьмиступенчатому "роботу".
У самой продвинутой версии авто есть полный привод, а хороший набор опций имеется уже в начальной версии. Цена на него варьируется от 3 559 000 до 3 649 000 руб, сообщает autodaily. ru.
«Москвич 8» («Moskvich 8») — семиместный среднеразмерный кроссовер, выпускаемый с 2024 года Московским автомобильным заводом «Москвич».
Манила — не просто столица, а город, где китайские улицы, испанские дома и филиппинские рынки сливаются в одно удивительное место, полное контрастов.