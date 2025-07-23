2026 Toyota Tundra: улучшения и новые опции, но Ram с возвращением V8 оказывается вне конкуренции

Как Toyota Tundra 2026 года изменила концепцию пикапов, но Ram с V8 забирает внимание

5:21 Your browser does not support the audio element. Авто

В 2026 году Toyota обновила свою популярную модель пикапа Tundra, сделав её ещё более привлекательной для автолюбителей. Важнейшими улучшениями стали новые опции, повышающие комфорт, а также усовершенствования в области технологий и внешнего вида.

Фото: commons.wikimedia.org by HJUdall, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Toyota Tundra SR5

Но несмотря на все усилия производителя, Tundra так и не смогла затмить одного своего главного конкурента — Ram 1500 с его возвращением к культовому двигателю V8. Давайте подробнее рассмотрим, что нового предложила Toyota в своей модели 2026 года и чем она отличается от конкурентов.

Начнем с самых очевидных изменений — Tundra 2026 получила новый подъемный комплект TRD, который, безусловно, понравится любителям внедорожных приключений. Этот комплект значительно увеличивает клиренс и улучшает проходимость пикапа в сложных условиях. Также добавлен новый комплект технологий для буксировки, что делает Tundra ещё более подходящей для транспортировки тяжёлых грузов и работы с прицепами.

Кроме того, Toyota улучшила топливную эффективность, увеличив объём бензобака до 32,2 галлонов. Это особенно важно для тех, кто часто использует пикап в долгих поездках или на работе, требующей значительного запаса топлива.

Внешний вид автомобиля также был обновлён: появились новые цвета кузова, в том числе необычный и стильный оттенок Wave Maker. Эти изменения делают Tundra более привлекательной и современной, что безусловно поможет ей привлечь внимание новых покупателей.

Одним из значимых улучшений является салон Tundra. В модели Capstone теперь доступны новые кожаные сиденья с текстурированной отделкой, что придаёт автомобилю премиальный вид. Лимитированная версия пикапа получила натуральную кожу, заменившую искусственную, что ещё больше поднимает уровень комфорта.

Кроме того, Toyota позаботилась о пассажирах. В версии TRD Pro теперь есть дополнительные сиденья с динамическим управлением, которые можно подстроить под индивидуальные предпочтения. Это помогает сделать поездки ещё более удобными. Внедрены также вентиляционные отверстия на задней центральной консоли, что особенно важно для пассажиров второго ряда.

Кроме того, Tundra получила усовершенствованную систему управления климатом — smartflow. Она обеспечивает более точное распределение воздуха по салону, что помогает создать комфортную температуру даже в жаркие дни.

Технически Tundra 2026 также выглядит очень впечатляюще. Стандартный твин-турбо V6 мощностью 389 л. с. и гибридная версия с мощностью 437 л. с. — отличное сочетание для водителей, ищущих как мощь, так и экономичность. Все модели оснащены десятиступенчатой автоматической коробкой передач, которая улучшает динамику и позволяет чувствовать себя уверенно в любой ситуации.

С точки зрения грузоподъёмности Tundra тоже не подвела. Пикап может перевозить до 12 000 фунтов, что делает его отличным выбором для тех, кто использует пикап не только для личных нужд, но и для работы, связанной с перевозкой тяжёлых грузов.

Несмотря на все вышеперечисленные улучшения, Toyota Tundra всё ещё не может конкурировать с лидерами в сегменте полноразмерных пикапов. Одним из таких конкурентов стал Ram 1500, который в 2026 году вернул в свою линейку культовый двигатель V8. Этот двигатель является одним из самых мощных и надёжных в своём классе, и его возвращение привлекло большое внимание автолюбителей.

С этим двигателем Ram 1500 оказался более привлекательным выбором для тех, кто ценит мощь и традиции. В то время как Toyota сделала акцент на технологичности и комфорте, Ram снова предложил своим покупателям проверенную мощь V8, что сделало его автомобилем, который трудно не заметить на рынке.

В целом, обновления Toyota Tundra 2026 года добавили автомобилю практичности и комфорта, что делает его хорошим выбором для тех, кто ищет надёжный и удобный пикап. Однако возвращение Ram с его двигателем V8 оставляет Tundra в тени, затмив все её усилия. Toyota, несмотря на значительные улучшения, всё же не смогла полностью победить своих конкурентов в сегменте полноразмерных пикапов.

Не стоит забывать, что для большинства автомобилистов главное — это не только мощность и технологии, но и ощущение от вождения. Поэтому если вы ищете пикап, который совмещает мощь и комфорт, Tundra заслуживает внимания. Ожидается, что цены и дата поступления в продажу будут объявлены в ближайшее время, так что следите за новостями, чтобы не пропустить появление этого обновленного пикапа на рынке.

Уточнения

Toyota Tundra — полноразмерный пикап, выпускаемый Toyota Motor Corporation с 1999 года (как модель 2000-го модельного года), который заменил Toyota T100. Хотя и сходное по размерам с T100, первое поколение Tundra имело более американский внешний вид и двигатель V8, которого не было у T100.

