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Как не стать жертвой летней жары: 3 простых совета, которые спасут ваш кондиционер от поломки

Водители утверждают, что кондиционер необходимо обслуживать круглогодично
3:15
Авто

Когда температура наружного воздуха поднимается до +30°C, большинство водителей начинают задумываться о кондиционере в автомобиле. Однако такой подход может обернуться неприятными последствиями, особенно если система не была должным образом обслужена до наступления жары. Важно понимать, что кондиционер требует регулярного внимания в течение всего года, чтобы не подвести в самый нужный момент.

Климат контроль
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Климат контроль

Поддержка кондиционера круглый год

Многие водители ошибочно считают, что кондиционер нужно включать только летом. Однако для того, чтобы система работала без сбоев в жаркую погоду, важно поддерживать её в рабочем состоянии на протяжении всего года. Даже зимой полезно раз в месяц включать кондиционер хотя бы на несколько минут. Это необходимо для того, чтобы хладагент и масло циркулировали по трубопроводам, смазывая детали и предотвращая их высыхание. Если кондиционер не работает зимой, резиновые уплотнения теряют свою герметичность, что может привести к повреждению компрессора из-за недостатка смазки.

Для долговечности системы важно не забывать включать кондиционер даже в морозные дни, когда на улице холодно. Это поможет избежать дорогостоящего ремонта и обеспечит исправность кондиционера в жару.

Уровень хладагента: не забывайте проверять

Со временем количество хладагента в системе кондиционирования постепенно снижается. Это естественный процесс, так как идеальные герметичные системы не существуют. Если игнорировать этот процесс, в самый жаркий день кондиционер может неожиданно выйти из строя, не справившись с охлаждением салона. Чтобы избежать этого, нужно периодически проверять уровень хладагента.

Проверка довольно проста: откройте крышку и найдите прозрачный индикатор, так называемый "глаз", который располагается на одной из труб. Если жидкость в индикаторе не двигается, это явный сигнал, что нужно пополнить уровень хладагента.

Засорение радиатора кондиционера

Одной из наиболее распространённых причин поломок кондиционера является загрязнение радиатора. Этот элемент, который располагается перед основным радиатором охлаждения двигателя, часто забивается пылью, насекомыми и другими мелкими частицами. Когда радиатор кондиционера загрязняется, это препятствует нормальному теплообмену и снижает эффективность работы системы.

Чтобы избежать перегрева и поломок, важно регулярно очищать радиатор от грязи и мусора. Особенно это актуально в условиях частых поездок по грязным или пыльным дорогам.

Как избежать проблем с кондиционером

  1. Включайте кондиционер даже зимой, чтобы смазывать детали системы.

  2. Проверяйте уровень хладагента хотя бы раз в год.

  3. Очищайте радиатор кондиционера от пыли и мусора.

Соблюдение этих простых рекомендаций поможет вам избежать серьёзных поломок и продлить срок службы кондиционера, сохраняя комфорт в вашем автомобиле даже в самые жаркие дни.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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