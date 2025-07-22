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Привычки, которые подрывают здоровье вашего авто: 7 ошибок, о которых многие не задумываются

Перегрузки и неправильный уход за автомобилем ускоряют его износ
4:41
Авто

Автомобиль — это не просто средство передвижения, а сложный механизм, который требует регулярного ухода и внимательного отношения. Однако многие водители, не осознавая этого, совершают повседневные ошибки, которые могут значительно повлиять на срок службы их машины. Даже мелкие привычки, которые кажутся безвредными, могут привести к дорогостоящим поломкам и преждевременному износу.

водитель с телефоном
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
водитель с телефоном

ТОП-7 вредных привычек, которые "убивают" автомобиль

Резкие столкновения с ямами и препятствиями

На первый взгляд, наезд на небольшую яму или перепрыгивание через препятствие может показаться пустяком. Однако такие резкие удары создают серьезную нагрузку на подвеску, колеса и шины, а в худшем случае — могут даже повредить картер двигателя. Чтобы избежать таких повреждений, специалисты советуют снижать скорость при подъезде к ямам и препятствиям и проезжать их плавно.

Постоянное нахождение руки на рычаге коробки передач или ноги на сцеплении

Это классическая ошибка водителей, особенно тех, кто управляет автомобилем с механической коробкой передач. Постоянное нахождение руки на рычаге или ноги на педали сцепления, даже если они не используются, создает дополнительное давление на механизмы и ускоряет их износ. Также важно помнить, что для автомобилей с автоматической коробкой передач резкие переключения без полной остановки могут повредить трансмиссию.

Поворот руля до упора

Если держать руль в крайнем положении, даже на несколько секунд, это создает дополнительную нагрузку на сервоусилитель руля, что приводит к его износу. Особенно сильно нагрузка увеличивается, когда руль поворачивается на месте без движения автомобиля. Чтобы избежать этого, старайтесь не держать руль в конечном положении дольше, чем это необходимо.

Езда с почти пустым топливным баком

Многие водители допускают ошибку, думая, что пополнение топлива можно оставить на завтра. Однако когда уровень топлива в баке слишком низкий, это может привести к перегреву топливного насоса, поскольку он охлаждается за счет топлива. Также на дне бака скапливаются грязь и осадок, которые могут попасть в систему, особенно в дизельных двигателях. Эксперты рекомендуют не опускать уровень топлива ниже четверти бака.

Разминка двигателя на высоких оборотах

Слишком резкие ускорения и попытки прогреть двигатель на высоких оборотах могут привести к повреждению цилиндро-поршневой группы и других важных частей двигателя. Даже современные масла требуют времени, чтобы равномерно распределиться по системе, поэтому не стоит торопить двигатель. Начинать движение стоит плавно, давая машине прогреться до рабочей температуры.

Игнорирование планового обслуживания

Многие водители стараются сэкономить на техническом обслуживании, откладывая замену масла, фильтров, ремней или свечей зажигания. Однако такая экономия может привести к серьезным повреждениям. Старое масло теряет свои защитные свойства, а изношенные детали повышают риск поломки. Регулярное техническое обслуживание — это не прихоть, а необходимая мера для долговечности автомобиля.

Постоянные перегрузки автомобиля

Часто перегруженные автомобили становятся причиной повышенного износа подвески, тормозной системы и других важных компонентов. Даже дополнительная нагрузка в 50-100 кг может оказать заметное влияние на расход топлива и срок службы деталей. Специалисты рекомендуют регулярно проверять багажник и выбрасывать все лишнее, что может перегружать машину.

Дополнительные советы по уходу за автомобилем

  • Регулярно проверяйте давление в шинах — это поможет избежать излишнего износа и повысить безопасность.

  • Не забывайте о балансировке колес, чтобы предотвратить неравномерный износ шин и ухудшение управляемости.

  • При парковке используйте ручной тормоз, а не полагайтесь только на систему автоматической парковки.

  • Заправляйтесь только качественным топливом, чтобы избежать засорения системы и повреждений двигателя.

Автомобиль будет служить долго и верно только в том случае, если за ним правильно ухаживать. Приняв во внимание эти советы и избавившись от вредных привычек, вы сможете сэкономить на ремонте, продлить срок службы вашего автомобиля и наслаждаться безопасной ездой.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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