Секрет точной парковки не в навыке — а в кривом зеркале: как наклонить и попасть идеально

Парковка в большом городе — испытание не из лёгких. Узкие улицы, плотная застройка, постоянная нехватка мест — водителям приходится часами кружить в поисках хотя бы одного свободного пятна на асфальте. А когда оно наконец найдено, оказывается, что машина едва в него помещается. Парковка в таких условиях становится настоящей головоломкой даже для опытных водителей.
Особенно сложно припарковаться параллельно или перпендикулярно бордюру, не повредив колёса, диски или бампер. Оценить точное расстояние до края зачастую мешает искажение перспективы и ограниченная видимость.
На помощь приходит простой, но очень эффективный визуальный ориентир, который набирает популярность благодаря социальным сетям. Один пользователь соцсетей показал, как легко можно парковаться у бордюра, не боясь за кузов и покрышки.
Во время движения вперёд водитель должен следить за нижним краем наружного бокового зеркала. Как только этот край визуально совпадает с линией бордюра, — можно спокойно останавливать автомобиль. Именно в этот момент между передним бампером и тротуаром остаётся безопасное расстояние — примерно 30 см. Идеально для городских условий.
Перед манёвром зеркало нужно немного наклонить вниз, чтобы в его нижнем внутреннем углу была видна ручка двери. Затем, при движении назад, водитель отслеживает, когда ручка визуально "подходит" к бордюру. Как только они совпадают, можно остановиться — вы находитесь на том же безопасном расстоянии в 30 см, только уже сзади.
Во-первых, это чистая геометрия. Автомобильные зеркала, в отличие от интуиции, не подводят — они всегда на одном уровне. Во-вторых, этот приём не требует сложных расчётов, камер или систем автоматической парковки. Он универсален и подходит практически для любого легкового авто.
Используя этот визуальный ориентир, можно:
припарковаться быстро, не теряя времени на многократные корректировки;
защитить бампер, колёса и кузов от тротуарных царапин;
избежать мелкого, но неприятного ремонта.
Бордю́р (фр bordure, от bord — край) — узкая полоса из низкорослых (высотой до 1 м) древесных и травянистых растений, окаймляющая дорожки, цветники и партеры в парках и садах; вид живой изгороди.
Манила — не просто столица, а город, где китайские улицы, испанские дома и филиппинские рынки сливаются в одно удивительное место, полное контрастов.