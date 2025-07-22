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Секрет точной парковки не в навыке — а в кривом зеркале: как наклонить и попасть идеально

Как припарковаться у бордюра без повреждений — приём с зеркалами от водителей
2:54
Авто

Парковка в большом городе — испытание не из лёгких. Узкие улицы, плотная застройка, постоянная нехватка мест — водителям приходится часами кружить в поисках хотя бы одного свободного пятна на асфальте. А когда оно наконец найдено, оказывается, что машина едва в него помещается. Парковка в таких условиях становится настоящей головоломкой даже для опытных водителей.

парковка у соцобъекта
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
парковка у соцобъекта

Особенно сложно припарковаться параллельно или перпендикулярно бордюру, не повредив колёса, диски или бампер. Оценить точное расстояние до края зачастую мешает искажение перспективы и ограниченная видимость.

Как припарковаться у бордюра без риска повредить авто

На помощь приходит простой, но очень эффективный визуальный ориентир, который набирает популярность благодаря социальным сетям. Один пользователь соцсетей показал, как легко можно парковаться у бордюра, не боясь за кузов и покрышки.

При парковке "лицом" к бордюру

Во время движения вперёд водитель должен следить за нижним краем наружного бокового зеркала. Как только этот край визуально совпадает с линией бордюра, — можно спокойно останавливать автомобиль. Именно в этот момент между передним бампером и тротуаром остаётся безопасное расстояние — примерно 30 см. Идеально для городских условий.

При парковке задом к бордюру

Перед манёвром зеркало нужно немного наклонить вниз, чтобы в его нижнем внутреннем углу была видна ручка двери. Затем, при движении назад, водитель отслеживает, когда ручка визуально "подходит" к бордюру. Как только они совпадают, можно остановиться — вы находитесь на том же безопасном расстоянии в 30 см, только уже сзади.

Почему этот метод работает

Во-первых, это чистая геометрия. Автомобильные зеркала, в отличие от интуиции, не подводят — они всегда на одном уровне. Во-вторых, этот приём не требует сложных расчётов, камер или систем автоматической парковки. Он универсален и подходит практически для любого легкового авто.

Используя этот визуальный ориентир, можно:

  • припарковаться быстро, не теряя времени на многократные корректировки;

  • защитить бампер, колёса и кузов от тротуарных царапин;

  • избежать мелкого, но неприятного ремонта.

Освоив этот приём, вы не только защитите свою машину от повреждений, но и почувствуете уверенность в самых стеснённых условиях. Этот навык пригодится не только в городе, но и при выездах на отдых, в тесных двориках и у переполненных парковок. Главное — немного практики, и вы будете парковаться точно, быстро и без лишних нервов, словно у вас встроенный парктроник.

Уточнения

Бордю́р (фр  bordure, от bord — край) — узкая полоса из низкорослых (высотой до 1 м) древесных и травянистых растений, окаймляющая дорожки, цветники и партеры в парках и садах; вид живой изгороди.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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