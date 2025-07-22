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Думал, что всё под контролем — и оказался в кювете: вот как водителей подводит уверенность

Почему полный привод не спасает от заноса — объяснили специалисты
3:20
Авто

Когда дело касается вождения, у каждого водителя есть свои "неписаные" правила. Кто-то передаёт их по наследству от родителей, кто-то узнаёт от друзей, а кто-то просто полагается на опыт. Проблема в том, что далеко не все эти советы имеют хоть какое-то отношение к реальности. Многие из них — мифы, которые могут сыграть злую шутку именно тогда, когда меньше всего этого ожидаешь.

Водитель
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Водитель

Автомобильный мир всегда был полон полуправд и домыслов. Они кажутся логичными, легко запоминаются, и со временем закрепляются как неоспоримые истины. Но, как отмечают эксперты, именно такая "уверенность в вымысле" может привести к серьёзным авариям.

Чтобы не попасть в неприятности, давайте разберёмся, какие самые распространённые заблуждения водителей стоит забыть — как можно скорее.

Резкое торможение — безопасно

Многие уверены, что в критической ситуации лучше нажать на тормоз "в пол". Но на практике это может обернуться потерей управления. Особенно опасно такое торможение на старых авто без ABS — при блокировке колёс машина становится практически неуправляемой. А на мокрой дороге даже с ABS можно легко уйти в занос или вовсе перевернуться.

Аварийка лучше туманок

Некоторые водители включают аварийную сигнализацию в условиях плохой видимости, полагая, что мигающие огни заметнее. На деле они лишь сбивают с толку других участников движения: невозможно понять, стоит машина или едет. "Особенно в темноте аварийка не помогает очертить габариты автомобиля, в отличие от ближнего света и туманок", — подчёркивают специалисты.

Правило трёх секунд — всегда достаточно

Это правило гласит: держи дистанцию, которую проезжаешь за три секунды. Вроде звучит разумно. Но, как отмечают эксперты, при скорости выше 100 км/ч и плохой погоде трёх секунд явно недостаточно. Особенно если впереди — фура или внедорожник, закрывающий обзор. В таких условиях расстояние должно быть больше — и это не перестраховка, а необходимость.

Полный привод спасёт от заноса

Миф о том, что полный привод делает машину неуязвимой, один из самых вредных. Да, он действительно помогает трогаться на льду и двигаться по скользкой дороге. Но при торможении или в повороте никакой привод не спасёт от законов физики. На скорости — особенно зимой — это может сыграть фатальную роль.

Опыт решает всё

Уверенность в своих силах — хорошо. Но вера в то, что опыт заменит физику, — опасна. "Очень много аварий происходит потому, что человек был уверен: "Я справлюсь"", — говорят эксперты. Умение предвидеть ситуацию — ценно, но не отменяет тормозной путь, плохое сцепление или внезапную ошибку другого водителя.

Опыт и знания — залог безопасности. Но знания должны быть реальными, а не основанными на слухах и домыслах. Иногда стоит пересмотреть собственные убеждения, чтобы не попасть в беду на дороге. Ведь иллюзия контроля — самая опасная из всех.

Уточнения

Кюве́т (фр. cuvette — «лохань, таз») — небольшая канава, выемка трапецеидальной формы вдоль обочины автомобильной или железной дороги.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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