Почему кондиционер перестаёт охлаждать в самый жаркий день — 5 причин, о которых молчат

Кондиционер дует, но не холодит: автоэксперты назвали основные неисправности

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Летний зной, пробки и душный салон — пожалуй, худший сценарий для поездки. И если кондиционер в автомобиле вдруг отказывается охлаждать, раздражение за рулём обеспечено. Такая ситуация знакома многим — кондиционер дует, но прохлады нет. Почему это происходит и как с этим бороться?

Фото: freepik.com is licensed under public domain Шляпа в машине

Хорошая новость — многие неисправности можно устранить без капитального ремонта, если вовремя их заметить. Плохая — поломки бывают разными, и часть из них требуют профессионального вмешательства.

Почему кондиционер перестаёт работать в жару

Причин может быть несколько. Иногда они неочевидны, но каждая влияет на работу системы охлаждения.

1. Неисправность компрессора

Компрессор — ключевой элемент всей системы. Он отвечает за циркуляцию хладагента, без которого охлаждение невозможно. Если компрессор вышел из строя из-за проблем с проводкой, недостатка смазки или загрязнений в контуре, система просто перестаёт работать. Ремонт — затратный, поэтому при первых симптомах лучше сразу обратиться к специалисту.

2. Повреждённый конденсатор

Конденсатор расположен в передней части автомобиля и часто страдает от попадания камней и мусора с дороги. При повреждении он хуже отводит тепло, и хладагент не охлаждается должным образом. Это снижает общую эффективность кондиционера.

3. Засорённый салонный фильтр

Этот элемент часто недооценивают. Между тем, грязный фильтр мешает нормальной циркуляции воздуха, из-за чего салон плохо охлаждается, а в машине может появиться неприятный запах. Замена фильтра — простая и недорогая процедура, но крайне важная.

4. Проблемы с климат-контролем

Сбой в работе электроники может стать причиной того, что кондиционер перестаёт правильно охлаждать. Виновниками могут быть неисправные датчики, ошибки в программном обеспечении или повреждённые воздуховоды. Всё это требует диагностики.

5. Утечка хладагента

Со временем, под воздействием вибраций и перепадов температур, в системе могут появиться микротрещины. Газ начинает медленно утекать, и давление в контуре падает. Как следствие — воздух перестаёт охлаждаться. Утечку можно обнаружить по следам масла на трубках или соединениях. Ремонт — только у квалифицированного мастера.

Что можно сделать заранее

Профилактика — лучшее решение. Раз в год стоит проводить полную проверку системы: уровень хладагента, состояние компрессора, фильтров и конденсатора. Это недорого, но может уберечь от серьёзных затрат в будущем.

Если кондиционер перестал работать, начните с базовой проверки. Иногда помогает простая замена фильтра или дозаправка хладагента. В случае, если проблема не исчезает — диагностика и ремонт у специалистов.

Перезаправка хладагента

Когда система теряет эффективность, но внешне всё выглядит исправно, часто дело в нехватке хладагента. Процедура перезаправки включает удаление старого газа, очистку системы и заполнение точным объёмом нового — согласно рекомендациям производителя. И этим тоже должен заниматься только специалист.

Уточнения

Кондиционе́р (англ. conditioner) — устройство для поддержания оптимальных климатических условий в помещениях строительных сооружений, транспортных средств и другой техники.

