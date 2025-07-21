Подъехал к реке — заплати: любимое место рыбаков закрыли шлагбаумом и ценником

В Волгоградской области перекрыли доступ к Ахтубе у посёлка Царев

В Волгоградской области ограничили доступ к реке Ахтубе в районе поселка Царев (Солодовка). Привычные места отдыха и рыбалки оказались перекрыты шлагбаумом, а за размещение теперь взимается плата. Это вызвало недоумение и возмущение у местных жителей.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Шлагбаум на въезде

Цены и условия

Рыбаки Ленинского района сообщили, что не могут попасть к любимым участкам на реке. За въезд на автомобиле теперь просят 500 рублей в сутки. Размещение палатки с электричеством обойдётся в 600 рублей. Более комфортные условия — шатёр с мини-холодильником или палатка с душем и туалетом — стоят от 2000 до 5000 рублей. При этом организаторы снимают с себя ответственность за вещи и продукты отдыхающих.

Сомнения в законности

В соцсетях и рыболовных чатах активно обсуждают законность таких ограничений. Пользователи задаются вопросами: на каком основании перекрыт доступ к воде и кто выдал разрешение на коммерческую деятельность на прибрежной территории. Многие подчёркивают, что приезжают со своим снаряжением и платить только за проезд к природе не намерены.

Ответ организаторов

Организаторы утверждают, что действуют законно. По их словам, они с 2017 года занимаются разведением прудовой рыбы, официально зарегистрированы как предприятие и платят налоги. Шлагбаум, как заявлено, ограничивает проезд не к реке, а на территорию их хозяйства — дамбу, которую они ежегодно ремонтируют и содержат, сообщает novostivolgograda.ru.

Уточнения

Река́ — природный водный поток (водоток) значительных размеров с естественным течением по руслу от истока вниз до устья.

