Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Карелия ожидает открытия нового селекционно-племенного центра по разведению рыбы
Квартира Бородиной за 80 млн рублей — сравнение с отелем и критика дизайна
Изучаем мир без языковых барьеров: мнение Квона Пинг Хо
Что нужно знать о картофельном отваре как удобрении
Британия ввела санкции против 135 танкеров, связанных с Россией
Как распознать тепловой удар: симптомы включают жар, слабость и головную боль
Новая фотосессия Ренаты Литвиновой произвела фурор: в 58 и так выглядеть
Яркие пастельные оттенки и минимализм: новые идеи маникюра для коротких ногтей
Молоко и корица: секреты приготовления и польза для иммунитета и пищеварения

Окна забыли закрыть — а дождь уже пошёл? Комбинация кнопок, которую водители узнают случайно

Окна можно закрыть без зажигания при длительном нажатии кнопок
Авто

Современные автомобили становятся всё более "умными", но парадокс в том, что многие их возможности так и остаются скрытыми от владельцев. Производители намеренно минимизируют количество кнопок на панели, делая управление чище и проще. Но вместе с этим под капотом и в салоне остаётся немало спрятанных функций, о которых не рассказывают в руководстве. Некоторые водители узнают о них случайно — от знакомых, из роликов в интернете или на форумах. А ведь среди них встречаются по-настоящему полезные и неожиданные.

Стеклоподъёмник
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Стеклоподъёмник

Почему такие функции скрыты

Интерфейс современных авто проектируется так, чтобы не перегружать водителя. Чем меньше кнопок — тем проще и безопаснее. Поэтому часть опций убирается "вглубь": они активируются комбинацией действий, а не отдельной клавишей. Это касается и одной весьма удобной функции стеклоподъёмников, которая может пригодиться буквально каждому.

О ней редко пишут в мануалах, а продавцы в салоне и вовсе не упоминают. Тем не менее, она встроена во множество моделей — как бюджетных, так и премиальных.

Закрыть окна без ключа — реально

Ситуация знакома многим: вы только отошли от машины, и вдруг замечаете, что одно или два окна остались приоткрыты. Возвращаться, включать зажигание, дожидаться полной загрузки системы — долго и неудобно, особенно если на улице идёт дождь.

Но если у вашего автомобиля электрические стеклоподъёмники, есть вероятность, что можно закрыть все окна, не запуская двигатель. Главное — знать правильную последовательность действий.

Речь идёт о функции принудительного закрытия окон, которая срабатывает при одновременном и длительном нажатии на обе передние кнопки стеклоподъёмников. Удерживая их вверх несколько секунд, вы даёте сигнал системе: поднять все стёкла. Иногда нужно подержать 5-10 секунд — это зависит от модели и марки. Окна начнут подниматься автоматически, без включения зажигания.

Почему об этом молчат производители

Дело в том, что не все функции гарантированно работают одинаково. У кого-то требуется "обучение" — например, после отключения аккумулятора нужно полностью опустить и поднять каждое стекло вручную, чтобы система снова начала распознавать команды. У некоторых марок активация возможна только при закрытых дверях или включённом стояночном тормозе.

В инструкциях к авто такие функции обычно описываются сухо или вовсе опускаются. Иногда они упоминаются в технической документации, но не в пользовательском руководстве.

Какие автомобили поддерживают функцию

Полный список моделей с такой функцией не публикуется производителями, но по отзывам владельцев она есть в большинстве автомобилей Volkswagen, Skoda, Toyota, Mazda, Kia, Hyundai, Peugeot, Renault, Ford и даже у некоторых Lada последних лет. Всё зависит от комплектации и прошивки блока управления.

На некоторых авто та же функция активируется с помощью ключа — достаточно вставить его в личинку двери, повернуть и удерживать. Или — нажать и удерживать кнопку "закрыть" на брелоке, если центральный замок поддерживает эту возможность.

Стоит ли рисковать, если не уверены

Если вы хотите проверить — убедитесь, что автомобиль стоит на нейтралке, двигатель выключен, а двери закрыты. Далее зажмите кнопки подъёма передних стёкол и подержите 5-10 секунд. Если ничего не происходит — просто отпустите. Это безопасно: в худшем случае ничего не произойдёт, а в лучшем — вы откроете для себя полезную опцию, о которой раньше не знали.

О таких функциях редко говорят на техосмотрах, и они не влияют на гарантию или обслуживание. Но знание подобных приёмов способно сделать повседневную эксплуатацию автомобиля заметно комфортнее.

Уточнения

Води́тель — человек, управляющий транспортным средством.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Деревни, где время остановилось: что скрывают китайские поселения, где нет магазинов и асфальта

Как выглядит жизнь, когда твой дом на отвесной скале, а до школы — по лестнице в облака? Реальные истории китайских деревень, где всё не так просто.

Китайские семьи продолжают жить в горных деревнях и домах, выдолбленных в скалах
Исследователи называют Гуанчжоу и Ухань ведущими промышленными центрами Китая
Пекин выходит за рамки времени: как столица Китая живёт в разных эпохах одновременно
Бицепс как у супергероя, трицепс как у скульптуры — и всё это не выходя из дома
Гуанчжоу: от туманного утра до ярких огней — как город с тысячелетней историей захватывает будущее
Германия и США втягиваются в войну с РФ поставками ВСУ дальнобойного оружия Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Странные, лучше сказать, безобразные факты творятся на пункте №4 при 2-й трудколонии… — писала газета К трудовому общежитию 22 июля 1962 года
Хотя термометр показывал восемь градусов тепла, благодаря резкому ветру ощущался совсем осенний холод… — писала газета Новости дня 21 июля 1904 года
22 июля: День защитников неба Москвы, гамельнский крысолов и Треблинка
22 июля: День защитников неба Москвы, гамельнский крысолов и Треблинка
Последние материалы
Карелия ожидает открытия нового селекционно-племенного центра по разведению рыбы
Квартира Бородиной за 80 млн рублей — сравнение с отелем и критика дизайна
Окна можно закрыть без зажигания при длительном нажатии кнопок
Изучаем мир без языковых барьеров: мнение Квона Пинг Хо
Что нужно знать о картофельном отваре как удобрении
Британия ввела санкции против 135 танкеров, связанных с Россией
Как распознать тепловой удар: симптомы включают жар, слабость и головную боль
Новая фотосессия Ренаты Литвиновой произвела фурор: в 58 и так выглядеть
Яркие пастельные оттенки и минимализм: новые идеи маникюра для коротких ногтей
Молоко и корица: секреты приготовления и польза для иммунитета и пищеварения
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.