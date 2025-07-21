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Когда нет ни запаски, ни сервиса рядом — помогает вещь, которая помещается в ладони

Спрей для ремонта шин позволяет проехать до 150 км после прокола
4:36
Авто

Пробитое колесо — одна из самых неприятных ситуаций в дороге. Особенно если это происходит на трассе, в дождь, ночью или зимой, когда менять шину небезопасно, да и неудобно. В таких случаях спрей для ремонта шин способен буквально спасти ситуацию. Стоит от 400 рублей, помещается в бардачок, а пользы от него — как от целого набора инструментов.

Замена колеса
Фото: Designed by Freepik by artursafronovvvv, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Замена колеса

Этот компактный баллон может стать незаменимым подспорьем, особенно для тех, у кого в багажнике нет "запаски", или кто не хочет возиться с домкратом и гаечным ключом на обочине.

Что это за средство и как оно работает

Спрей для ремонта шин — это аэрозоль, внутри которого находится герметизирующий состав и сжатый газ. При проколе колеса водитель просто накручивает баллон на вентиль, нажимает кнопку — и содержимое начинает поступать внутрь покрышки.

Жидкий герметик заполняет прокол (обычно это отверстие от гвоздя, самореза или осколка стекла), при этом газ раздувает шину до нужного давления. Всё это занимает буквально пару минут. После этого можно сразу продолжить движение — до ближайшей шиномонтажки, где шину уже починят капитально.

Когда особенно полезен

Подобный спрей особенно актуален:

  • при одиночных поездках;
  • зимой, когда замена колеса может быть опасной или физически трудной;
  • в городах, где у многих машин вовсе нет запаски (это стало нормой у современных моделей);
  • на трассе, где ближайший шиномонтаж может быть за десятки километров.

В отличие от стандартного ремкомплекта, включающего компрессор и отдельную банку герметика, аэрозольный спрей не требует никаких дополнительных действий. Никаких инструментов, никакого опыта — просто подключил и поехал.

Сколько можно проехать после ремонта

После использования герметика допускается движение на скорости до 80 км/ч на расстояние до 100-150 км. Этого вполне достаточно, чтобы спокойно доехать до ближайшего сервиса. Главное — не забыть, что ремонт временный: позже шину всё равно нужно осмотреть и отремонтировать капитально.

Герметик не вызывает повреждений внутренней поверхности покрышки, легко смывается водой и безопасен при контакте с кожей. Однако важно помнить, что он помогает только при небольших проколах — не справится с боковыми порезами, "грыжами" или сильным повреждением обода.

Какие бывают и сколько стоят

На российском рынке представлены десятки разновидностей таких спреев. Среди популярных брендов — Liqui Moly, Hi-Gear, K2, ASTROhim, Runway, Felix. Стоимость — от 400 до 800 рублей за баллон. При выборе важно учитывать объём — он должен соответствовать размеру ваших шин: для колёс R13-R14 подойдут маленькие баллоны, для внедорожников и кроссоверов потребуется больше объёма.

В продаже встречаются варианты как для легковых автомобилей, так и для мотоциклов, а также универсальные составы.

Что говорят водители

На маркетплейсах и автофорумах можно найти сотни отзывов. Большинство — положительные. Люди делятся историями, как спрей помог им выбраться из сложной ситуации: в лесу, на шоссе, на парковке супермаркета. Некоторые даже держат два баллона — один в машине, другой в гараже.

Водители отмечают, что средство удобно, быстро работает и действительно даёт возможность доехать без лишнего стресса. Главное — правильно выбрать тип спрея под размер шин и периодически проверять срок годности баллона.

Спрей вместо запаски

Во многих новых автомобилях сегодня нет полноценного запасного колеса. Вместо него — компрессор и ремкомплект. Но даже в этих случаях спрей — хорошее дополнение. Его легко использовать, он не требует никаких навыков и работает буквально за минуты. Более того, если основной комплект уже использован — аэрозольный герметик может стать единственным способом доехать до сервиса.

Всё больше автолюбителей в России включают этот аксессуар в свой обязательный дорожный набор. И это разумное решение, особенно учитывая сложные дорожные условия, перепады температур и непредсказуемость ситуаций на российских дорогах.

Уточнения

Автомобильная шина — один из наиболее важных элементов колеса, представляющий собой упругую резино-металло-тканевую оболочку, установленную на обод диска.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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