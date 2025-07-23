Пока все накручивают цену, Ford сбрасывает: зачем Explorer играет против правил

Ford Explorer стал лидером продаж среди среднеразмерных внедорожников в США

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Ford Explorer продолжает укреплять свои позиции в одном из самых конкурентных сегментов рынка. В первой половине 2025 года он стал самым продаваемым среднеразмерным внедорожником в США — и не собирается сдавать лидерство. Новый Explorer 2026 удивляет не громкими фишками, а разумным пересмотром цен и улучшенной комплектацией.

Фото: openverse by Rutger van der Maar, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Ford Explorer 2023

Базовая модель Explorer Active теперь стоит 38 330 долларов, что на 1720 долларов меньше, чем в 2025 году. Это делает его одним из самых доступных вариантов среди трёхрядных кроссоверов. В условиях, когда конкуренты медленно, но уверенно увеличивают цены, такой шаг Ford — редкость и важный сигнал рынку.

Новая комплектация Tremor пришла на смену Timberline и сразу закрепилась как одна из самых интересных в классе. Её стартовая цена — 48 330 долларов, что дешевле прежнего Forest Explorer на 1100 долларов. За эту сумму покупатель получает:

18-дюймовые диски с вездеходными шинами

Приподнятую подвеску

Противоскользящую защиту днища

Это делает Tremor отличным выбором для тех, кто хочет уверенно чувствовать себя вне асфальта, не переплачивая за излишества.

Внутри Tremor не разочаровывает. Среди опций — массажные передние сиденья, новейший информационно-развлекательный комплекс от Ford и система BlueCruise — управление без помощи рук на определённых участках шоссе. Это делает поездки как по городу, так и на дальние расстояния более комфортными и безопасными.

Для тех, кто ищет максимальную производительность, Ford предлагает комплектацию Tremor Ultimate. Только в ней доступен V6 двигатель мощностью 400 л. с. с двойным турбонаддувом. Но удовольствие недешёвое — пакет стоит 11 505 долларов, поднимая итоговую цену машины до почти 60 000 долларов.

Теперь базовый Explorer Active дешевле своих главных конкурентов — Hyundai Palisade, Toyota Highlander и Honda Pilot. Хотя скидки на модели 2025 года больше не действуют, новая ценовая стратегия делает Explorer сильным игроком по рекомендованной розничной цене (MSRP).

Появление Tremor, разумные упрощения и снижение цен — всё это говорит о чёткой цели Ford: сохранить Explorer в роли "короля" сегмента. И, судя по первым результатам продаж, стратегия работает.

Уточнения

Ford Explorer (с англ. — «Исследователь») — американский средне- или полноразмерный кроссовер (с 1 по 4 поколения — среднеразмерный внедорожник), выпускающийся компанией Ford Motor Company с 1990 года. Модель Explorer в линейке моделей занимает место между Ford Escape и Ford Expedition.

