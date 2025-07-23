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Пока все накручивают цену, Ford сбрасывает: зачем Explorer играет против правил

Ford Explorer стал лидером продаж среди среднеразмерных внедорожников в США
2:46
Авто

Ford Explorer продолжает укреплять свои позиции в одном из самых конкурентных сегментов рынка. В первой половине 2025 года он стал самым продаваемым среднеразмерным внедорожником в США — и не собирается сдавать лидерство. Новый Explorer 2026 удивляет не громкими фишками, а разумным пересмотром цен и улучшенной комплектацией.

Ford Explorer 2023
Фото: openverse by Rutger van der Maar, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Ford Explorer 2023

Базовая модель Explorer Active теперь стоит 38 330 долларов, что на 1720 долларов меньше, чем в 2025 году. Это делает его одним из самых доступных вариантов среди трёхрядных кроссоверов. В условиях, когда конкуренты медленно, но уверенно увеличивают цены, такой шаг Ford — редкость и важный сигнал рынку.

Новая комплектация Tremor пришла на смену Timberline и сразу закрепилась как одна из самых интересных в классе. Её стартовая цена — 48 330 долларов, что дешевле прежнего Forest Explorer на 1100 долларов. За эту сумму покупатель получает:

  • 18-дюймовые диски с вездеходными шинами
  • Приподнятую подвеску
  • Противоскользящую защиту днища

Это делает Tremor отличным выбором для тех, кто хочет уверенно чувствовать себя вне асфальта, не переплачивая за излишества.

Внутри Tremor не разочаровывает. Среди опций — массажные передние сиденья, новейший информационно-развлекательный комплекс от Ford и система BlueCruise — управление без помощи рук на определённых участках шоссе. Это делает поездки как по городу, так и на дальние расстояния более комфортными и безопасными.

Для тех, кто ищет максимальную производительность, Ford предлагает комплектацию Tremor Ultimate. Только в ней доступен V6 двигатель мощностью 400 л. с. с двойным турбонаддувом. Но удовольствие недешёвое — пакет стоит 11 505 долларов, поднимая итоговую цену машины до почти 60 000 долларов.

Теперь базовый Explorer Active дешевле своих главных конкурентов — Hyundai Palisade, Toyota Highlander и Honda Pilot. Хотя скидки на модели 2025 года больше не действуют, новая ценовая стратегия делает Explorer сильным игроком по рекомендованной розничной цене (MSRP).

Появление Tremor, разумные упрощения и снижение цен — всё это говорит о чёткой цели Ford: сохранить Explorer в роли "короля" сегмента. И, судя по первым результатам продаж, стратегия работает.

Уточнения

Ford Explorer (с англ. — «Исследователь») — американский средне- или полноразмерный кроссовер (с 1 по 4 поколения — среднеразмерный внедорожник), выпускающийся компанией Ford Motor Company с 1990 года. Модель Explorer в линейке моделей занимает место между Ford Escape и Ford Expedition. 

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Редактор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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