Пока все накручивают цену, Ford сбрасывает: зачем Explorer играет против правил

Ford Explorer продолжает укреплять свои позиции в одном из самых конкурентных сегментов рынка. В первой половине 2025 года он стал самым продаваемым среднеразмерным внедорожником в США — и не собирается сдавать лидерство. Новый Explorer 2026 удивляет не громкими фишками, а разумным пересмотром цен и улучшенной комплектацией.
Базовая модель Explorer Active теперь стоит 38 330 долларов, что на 1720 долларов меньше, чем в 2025 году. Это делает его одним из самых доступных вариантов среди трёхрядных кроссоверов. В условиях, когда конкуренты медленно, но уверенно увеличивают цены, такой шаг Ford — редкость и важный сигнал рынку.
Новая комплектация Tremor пришла на смену Timberline и сразу закрепилась как одна из самых интересных в классе. Её стартовая цена — 48 330 долларов, что дешевле прежнего Forest Explorer на 1100 долларов. За эту сумму покупатель получает:
Это делает Tremor отличным выбором для тех, кто хочет уверенно чувствовать себя вне асфальта, не переплачивая за излишества.
Внутри Tremor не разочаровывает. Среди опций — массажные передние сиденья, новейший информационно-развлекательный комплекс от Ford и система BlueCruise — управление без помощи рук на определённых участках шоссе. Это делает поездки как по городу, так и на дальние расстояния более комфортными и безопасными.
Для тех, кто ищет максимальную производительность, Ford предлагает комплектацию Tremor Ultimate. Только в ней доступен V6 двигатель мощностью 400 л. с. с двойным турбонаддувом. Но удовольствие недешёвое — пакет стоит 11 505 долларов, поднимая итоговую цену машины до почти 60 000 долларов.
Теперь базовый Explorer Active дешевле своих главных конкурентов — Hyundai Palisade, Toyota Highlander и Honda Pilot. Хотя скидки на модели 2025 года больше не действуют, новая ценовая стратегия делает Explorer сильным игроком по рекомендованной розничной цене (MSRP).
Появление Tremor, разумные упрощения и снижение цен — всё это говорит о чёткой цели Ford: сохранить Explorer в роли "короля" сегмента. И, судя по первым результатам продаж, стратегия работает.
Ford Explorer (с англ. — «Исследователь») — американский средне- или полноразмерный кроссовер (с 1 по 4 поколения — среднеразмерный внедорожник), выпускающийся компанией Ford Motor Company с 1990 года. Модель Explorer в линейке моделей занимает место между Ford Escape и Ford Expedition.
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