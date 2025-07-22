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Гордость Великобритании: от легендарных болидов к будущему городской мобильности

Turbo: Скутер, который обгоняет Tesla и разгоняется до 160 км в час
2:44
Авто

На первый взгляд, Turbo — просто электрический скутер. Но это лишь маска. Внутри — два электрических двигателя с суммарной мощностью 24 000 Вт, шасси, созданное с применением авиационных технологий, и аэродинамический обвес, вдохновлённый болидами Формулы-1.

Самокат Power rider1
Фото: commons.wikimedia by Pieiaif, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Самокат Power rider1

Это не просто быстрая игрушка, а настоящий инженерный вызов — попытка объединить лёгкость двухколёсного транспорта с возможностями суперкара. Цель разработчиков — разогнать скутер до 100 миль в час (160 км/ч), и они уже на пути к этому.

Вдохновитель и разработчик Turbo — бывший инженер проекта Bloodhound (знаменитая британская ракета-на-колёсах, созданная для установления мирового рекорда скорости на земле) и член совета директоров гоночной команды Williams F1. Его опыт в аэродинамике, прочностной инженерии и системах управления переродился в новом, более компактном виде — электроскутере с характеристиками болида.

Turbo построен на монокруглом алюминиевом шасси, детали которого обрабатываются на станках с числовым программным управлением (ЧПУ). Облицовка изготовлена из алюминия аэрокосмического класса, а аккумулятор ёмкостью 1800 Втч обеспечивает запас хода до 150 миль (около 240 км). Такие показатели недостижимы даже для некоторых электромобилей в городских условиях.

Во время тестов на Фестивале скорости в Гудвуде, Turbo показал разгон до 85 миль в час (137 км/ч). Это не только впечатляющий результат для скутера — но и прямое доказательство его потенциала. Испытания показали, что ускорение Turbo может превзойти Tesla Model 3 на старте. Всё благодаря невероятной тяге и лёгкой конструкции.

Создатели Turbo не скрывают амбиций: они хотят перевести категорию электроскутеров в мир высокой автомобильной производительности. Их цель — разрушить представление о том, что двухколёсный транспорт ограничен в динамике, технологиях и инженерных решениях.

Скутер будет выпущен ограниченным тиражом, а цена каждой модели составит около $29 500. Это много для скутера — но немного для технологического произведения искусства, способного конкурировать со спортивными электромобилями.

Turbo — это не просто транспорт. Это манифест инженерного дерзновения, мост между автоспортом и будущим городской мобильности. Не для всех, но точно для тех, кто привык быть первым.

Уточнения

Электромоторо́ллер или электроску́тер — вид мотороллера, использующий электродвигатель с питанием от аккумулятора.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Куратор Игорь Моржаретто
*
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