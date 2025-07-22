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Начальный сегмент в дефиците — автолюбители в поисках компромиссов

Тарифы и налоги душат рынок бюджетных автомобилей
2:48
Авто

Покупка нового автомобиля по цене ниже $30 000 в США превращается в настоящую задачу со звёздочкой. Исследование Autoblog показывает, что тарифная политика и изменения в налоговых льготах стремительно вытесняют модели начального уровня с рынка.

Mitsubishi Mirage UK specification
Фото: commons.wikimedia.org by Wheatley Hill, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Mitsubishi Mirage UK specification

Особенно это заметно в сегменте электромобилей, где отмена налогового кредита в $7500 сильно ударила по таким моделям, как Chevrolet Equinox EV. Машины, изначально спроектированные как "доступные", оказываются за пределами бюджета среднего покупателя.

В первой половине 2023 года доля автомобилей стоимостью менее $30 000 составила всего 13,6% от общего рынка. Это катастрофическое снижение по сравнению с 38% в 2019 году. Причина? Почти 92% доступных автомобилей собираются за пределами США, а значит — обкладываются импортными тарифами. В результате, даже несмотря на небольшой рост продаж бюджетного сегмента на 3,9%, он всё ещё уступает общему росту рынка (5,6%).

Даже более дорогие автомобили страдают от тарифов. Сегмент от $30 000 до $49 000 составляет около половины всех запасов новых машин в США. Из них 50% — импорт. Повышенные пошлины уже повлияли на стоимость: например, цены на автомобили из Великобритании выросли более чем на $10 000. Это создаёт дополнительное давление не только на покупателей, но и на автодилеров, которым всё труднее формировать сбалансированный ассортимент.

На рынке США остался буквально один новый автомобиль с ценником ниже $20 000 — Mitsubishi Mirage, и тот снимается с производства. Ожидается, что последние 1700 экземпляров будут распроданы этим летом со скидками. Nissan Versa формально тоже входит в доступный сегмент, но найти версию Versa S по цене ниже $20 000 практически невозможно — средняя цена приближается к $22 000.

Когда закончатся запасы, сформированные до повышения тарифов, автопроизводители уже не смогут удерживать прежний уровень цен. Начальный сегмент рынка рискует исчезнуть — с серьёзными последствиями для доступности личного транспорта в США.

Спрос на бюджетные автомобили остаётся высоким, но предложение стремительно сокращается. Пока автопроизводители адаптируются к новой реальности, потребителям придётся выбирать между компромиссами: либо подержанный рынок, либо повышение планки бюджета.

Уточнения

Mitsubishi Mirage — субкомпактный автомобиль, выпускавшийся компанией Mitsubishi Motors с 1978 по 2002 год, а также возродилось производство с 2012 года.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Куратор Игорь Моржаретто
*
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