Подошло по цоколю — не значит законно: в каких фарах светодиоды запрещены

Светодиоды в фарах — вне закона: ГИБДД официально разъяснила запрет

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Вопрос, волнующий тысячи автолюбителей, наконец получил однозначный ответ. Можно ли устанавливать светодиодные лампы в обычные фары, рассчитанные на галогенки? Ответ дал лично глава ГАИ России Михаил Черников - и он оказался строгим: нет, нельзя. Это незаконно.

Фото: Wikimedia Commons by photos8.com is licensed under Public domain ночь, шоссе, свет фар

Причиной послужил вопрос от читателя журнала "За рулём", который интересовался: допустима ли замена штатных галогеновых или ксеноновых ламп на светодиодные, без каких-либо доработок и изменений в оптике.

Черников в ответ сослался на пункт 3.2 Перечня неисправностей, утверждённый постановлением Правительства РФ. Согласно этому пункту, эксплуатация транспортного средства запрещена, если класс источника света не соответствует тому, что предусмотрен изготовителем.

Важна не только лампа, но и маркировка

Проблема в том, что даже если светодиод визуально "подходит" к фаре — по цоколю, размеру и напряжению — он всё равно не является допустимым источником света, если он не предусмотрен для данного класса оптики.

Производитель автомобиля всегда указывает допустимый тип источника света через маркировку фары:

HC / HR / HCR — для галогеновых ламп

DC / DR / DCR — для газоразрядных (ксеноновых) ламп

Таким образом, если на фаре нанесена, например, маркировка HCR, то единственно допустимым источником света остаётся галогенная лампа соответствующего класса. Светодиодные лампы туда устанавливать нельзя ни при каких условиях, даже если они "не слепят", "ярче", "экономичнее" и "не мешают никому".

Заменяя галогеновую лампу на светодиодную, водитель нарушает оптический расчет фары, установленный производителем. Световой пучок начинает распределяться неправильно, что может ослеплять других участников движения. Особенно это критично в условиях дождя, тумана или ночью.

Даже если светодиоды выглядят более технологично и "современно", без сертификации и адаптации оптики такая модернизация неприемлема по закону. Кроме того, на ТО и при остановке сотрудником ГИБДД такие изменения могут привести к предписанию, штрафу и запрету эксплуатации ТС до устранения нарушения.

Как избежать проблем

Проверяйте маркировку фар на своём автомобиле: она указывается на корпусе фары и легко читается.

Ставьте только тот тип ламп, который указан производителем.

Если хотите перейти на светодиоды, возможен вариант замены всей фары, но только если она сертифицирована под LED.

Установка светодиодных ламп в фары, предназначенные под галоген или ксенон, не допускается. Закон чётко регулирует соответствие между типом оптики и источником света, и теперь, с официальным подтверждением от ГАИ, этот вопрос закрыт окончательно. Безопасность на дороге — прежде всего.

Уточнения

Галоге́нная (галоге́новая) ла́мпа — лампа накаливания, в баллон которой добавлен буферный газ: пары галогенов (брома или иода).



Светодио́д или светоизлуча́ющий дио́д (СД, СИД; англ. light-emitting diode, LED) — полупроводниковый прибор с электронно-дырочным переходом, создающий оптическое излучение при пропускании через него электрического тока в прямом направлении.

