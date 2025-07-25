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Обычный кабель — и машина уже угнана: как Kia и Hyundai стали лёгкой добычей

Hyundai и Kia усилили защиту машин после жалоб на массовые угоны
2:05
Авто

В США продолжается волна угонов автомобилей Hyundai и Kia. Проблема достигла таких масштабов, что на неё обратили внимание не только правоохранители, но и местные власти, готовые добиваться справедливости через суд.

Kia EV6
Фото: commons.wikimedia.org by Zotyefan, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Kia EV6

Как соцсети запустили волну угонов

Угрозы начались в 2021 году, когда в интернете появилось множество видео, где показывалось, как легко взломать автомобили этих марок. Причина — отсутствие базовых иммобилайзеров и уязвимые замки. Угонщики с лёгкостью вскрывали машины за 90 секунд, используя… обычный USB-кабель.

Именно эти ролики вызвали лавинообразный рост преступлений. Hyundai и Kia стали едва ли не самыми угоняемыми марками в стране.

Мемфис — в эпицентре кризиса

Особенно остро ситуация сложилась в Мемфисе: за два года — более 22 тысяч угонов, значительная часть которых пришлась именно на эти две марки. Полиция была вынуждена создать специальные подразделения и перераспределить ресурсы для борьбы с кражами.

Городские власти пошли дальше и подали иск против автопроизводителей. По мнению совета Мемфиса, именно недостатки конструкции спровоцировали волну преступлений, повысили нагрузку на полицию и нанесли прямой ущерб жителям.

Ответ автопроизводителей

Hyundai и Kia отреагировали: в 2023 году они выпустили обновление ПО, усиливающее защиту. Дополнительно предлагались блокираторы рулевого управления, а в 2024 году появилась возможность доустановки замков зажигания на более старые модели.

Тем не менее, компании заявляют, что все их автомобили соответствуют федеральным стандартам, включая требования по защите от угона. Позицию производителей поддержала и Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA), не увидев оснований для массового отзыва.

Уточнения

Угон автомобиля - завладение автомобилем против воли его владельца с целью хищения, из хулиганских побуждений, для совершения преступления или иных целей.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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