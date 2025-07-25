Решили не звать ГИБДД — теперь виноваты: как ошибка на месте ДТП оборачивается судом

ГИБДД: европротокол возможен только при наличии ОСАГО и согласии сторон

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После ДТП важно сохранить спокойствие и действовать по алгоритму. Это поможет не только избежать лишних затрат времени и нервов, но и защитить свои интересы в спорных ситуациях. Ниже — пошаговая инструкция, которая пригодится каждому водителю.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Сломавшаяся машина на дороге

Первые действия на месте аварии

Остановите автомобиль и включите аварийную сигнализацию

Установите знак аварийной остановки

Убедитесь, что нет угрозы жизни и здоровью

Если ситуация позволяет, начните документировать место происшествия. Сделайте фотографии или видеозапись на телефон: положение машин, дорожная разметка, расстояние до бордюров, характер повреждений.

Можно ли обойтись без ГИБДД

Если обе стороны согласны с тем, что произошло, никто не пострадал, а повреждения незначительны — можно оформить всё без полиции. В этом случае:

Выплаты осуществляются сразу, без обращения в страховую

Виновник сохраняет КБМ (скидку за безаварийную езду)

Обе стороны пишут расписку об отсутствии претензий

Условия для европротокола

Самостоятельное оформление возможно, если:

В аварии участвовали только 2 автомобиля

Нет пострадавших

Повреждены только машины

У обоих водителей действующие полисы ОСАГО

Есть согласие по обстоятельствам

Важно: проверьте полис виновника на сайте РСА. Если он недействителен — вызывайте инспектора, иначе останетесь без компенсации.

Как правильно оформить европротокол

Зарисуйте схему ДТП

Укажите точное место аварии

Заполните извещение (можно использовать электронную форму)

При сомнениях — позвоните в страховую

Нет времени? Обратитесь к аварийному комиссару (стоимость от 2000 ₽)

Когда вызов инспектора обязателен

Есть пострадавшие

Полис ОСАГО виновника недействителен

Авто застраховано по КАСКО (это может быть требованием страховщика)

Перед действиями по КАСКО лучше связаться со своей страховой. Специалист подскажет, как поступить, чтобы не нарушить условия договора.

Видеорегистратор — ваш свидетель

Запись с регистратора может доказать вашу невиновность. Устройство фиксирует не только картинку, но и время, координаты, скорость — эти данные пригодятся при разбирательстве.

Если есть пострадавшие

Вызывать ГАИ нужно немедленно. В большинстве случаев инспекторы сами информируют медиков. Ждите их прибытия и не предпринимайте самостоятельных действий, особенно если кто-то получил травмы.

Уточнения

Доро́жно-тра́нспортное происше́ствие (ДТП) - событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или пострадали люди или повреждены транспортные средства, сооружения, грузы, либо причинён иной материальный ущерб.

