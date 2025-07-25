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Решили не звать ГИБДД — теперь виноваты: как ошибка на месте ДТП оборачивается судом

ГИБДД: европротокол возможен только при наличии ОСАГО и согласии сторон
2:41
Авто

После ДТП важно сохранить спокойствие и действовать по алгоритму. Это поможет не только избежать лишних затрат времени и нервов, но и защитить свои интересы в спорных ситуациях. Ниже — пошаговая инструкция, которая пригодится каждому водителю.

Сломавшаяся машина на дороге
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Сломавшаяся машина на дороге

Первые действия на месте аварии

  • Остановите автомобиль и включите аварийную сигнализацию

  • Установите знак аварийной остановки

  • Убедитесь, что нет угрозы жизни и здоровью

Если ситуация позволяет, начните документировать место происшествия. Сделайте фотографии или видеозапись на телефон: положение машин, дорожная разметка, расстояние до бордюров, характер повреждений.

Можно ли обойтись без ГИБДД

Если обе стороны согласны с тем, что произошло, никто не пострадал, а повреждения незначительны — можно оформить всё без полиции. В этом случае:

  • Выплаты осуществляются сразу, без обращения в страховую

  • Виновник сохраняет КБМ (скидку за безаварийную езду)

  • Обе стороны пишут расписку об отсутствии претензий

Условия для европротокола

Самостоятельное оформление возможно, если:

  • В аварии участвовали только 2 автомобиля

  • Нет пострадавших

  • Повреждены только машины

  • У обоих водителей действующие полисы ОСАГО

  • Есть согласие по обстоятельствам

Важно: проверьте полис виновника на сайте РСА. Если он недействителен — вызывайте инспектора, иначе останетесь без компенсации.

Как правильно оформить европротокол

  • Зарисуйте схему ДТП

  • Укажите точное место аварии

  • Заполните извещение (можно использовать электронную форму)

  • При сомнениях — позвоните в страховую

  • Нет времени? Обратитесь к аварийному комиссару (стоимость от 2000 ₽)

Когда вызов инспектора обязателен

  • Есть пострадавшие

  • Полис ОСАГО виновника недействителен

  • Авто застраховано по КАСКО (это может быть требованием страховщика)

Перед действиями по КАСКО лучше связаться со своей страховой. Специалист подскажет, как поступить, чтобы не нарушить условия договора.

Видеорегистратор — ваш свидетель

Запись с регистратора может доказать вашу невиновность. Устройство фиксирует не только картинку, но и время, координаты, скорость — эти данные пригодятся при разбирательстве.

Если есть пострадавшие

Вызывать ГАИ нужно немедленно. В большинстве случаев инспекторы сами информируют медиков. Ждите их прибытия и не предпринимайте самостоятельных действий, особенно если кто-то получил травмы.

Уточнения

Доро́жно-тра́нспортное происше́ствие (ДТП) - событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или пострадали люди или повреждены транспортные средства, сооружения, грузы, либо причинён иной материальный ущерб.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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