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Салон блестит, пробег смешной — а проблемы начинаются сразу: как устроен рынок свежих авто

Скрученный пробег и продажа после аварии — риски при покупке почти новых авто
2:53
Авто

На сайтах объявлений всё чаще появляются почти новые автомобили с пробегом от 250 до 4500 километров. Такие машины выставляют как автодилеры, так и частные продавцы. Но откуда взялось столько "почти новых" авто? Причин у этого явления несколько — и не все они безобидные.

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Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
покупка авто с доставкой

После ДТП, но с косметикой

Одна из самых частых причин продажи машины с минимальным пробегом — авария. Даже новые автомобили могут попасть в ДТП. Повреждения устраняются за счёт косметического ремонта, и авто выставляется на продажу, порой с попыткой скрыть следы ремонта. Это опасная ситуация для покупателя — не всегда можно понять, что машина пережила столкновение.

Финансовые трудности и кредиты

Многие автомобили, особенно новые, покупаются в кредит. Если у владельца возникают финансовые сложности, он может выставить машину на продажу, чтобы закрыть долг. Иногда, если цена на рынке выросла, удаётся даже немного заработать. Но чаще это вынужденный шаг.

Остатки со складов

Дилеры также избавляются от залежавшихся на складах машин из старых партий. Они могут быть технически новыми, но уже формально бывшими в эксплуатации, с небольшим пробегом из-за перегона или доставки.

Авто после тест-драйва

Машины с пробегом до 5000 км — нередко это бывшие автомобили для демонстрации. Обычно они в богатых комплектациях и выглядят привлекательно. Дилеры выставляют их как редкие и "почти новые", но цену при этом часто завышают.

Быстрое разочарование в такси

Некоторые модели, особенно китайские, массово закупались для такси. Однако слабая надёжность и проблемы с трансмиссией быстро разочаровали владельцев. Такие машины выставляют на продажу почти сразу, как только становится понятно, что эксплуатация будет убыточной.

Параллельный импорт и перепродажа

Перекупщики ввозят авто по параллельному импорту, немного используют их сами, а затем выставляют на продажу. Небольшой пробег — результат временного использования, пока ищется покупатель.

Новый, но не понравился

Ещё один сценарий — разочарование после покупки. Покупатель ожидал одного, а получил другое: хрупкий пластик, шумная подвеска, экономия в мелочах. Это особенно касается новых китайских автомобилей, в которых ожидания часто расходятся с реальностью.

Скрученный пробег

Иногда пробег просто скручен. Это классическая схема, и она никуда не исчезла. Псевдо-новая машина может быть на самом деле далеко не первой свежести — и это самый рискованный вариант для покупателя.

Уточнения

Спидо́метр - измерительный прибор для определения модуля мгновенной скорости движения.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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