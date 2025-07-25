Съели конфету — лишился прав: продукты, которые проваливают тест на трезвость

Йогурт, квас и хлеб могут показать алкоголь в выдохе — разъяснение ПДД

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Некоторые продукты и напитки, которые кажутся абсолютно безобидными, могут неожиданно сыграть с водителем злую шутку. Алкотестер может зафиксировать следы алкоголя даже после йогурта, кваса или чёрного хлеба — и это далеко не полный список. Чем это грозит и как избежать недоразумений с инспектором?

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Сотрудник ГАИ

Погрешности приборов и тонкости закона

После отмены "нулевого промилле" в 2013 году допустимые значения стали учитывать погрешность алкотестеров. Но это не означает, что пить перед поездкой стало можно. Закон по-прежнему запрещает управление транспортом в состоянии опьянения — даже если вы чувствуете себя трезвым.

Допустимое значение — не более 0,16 мг/л в выдохе, или 0,35 промилле в крови. Но эти цифры можно превысить, даже не прикасаясь к алкоголю в классическом понимании.

Что может повлиять на алкотестер

Некоторые продукты и вещества кратковременно повышают уровень алкоголя в дыхании:

Бородинский хлеб, йогурт, бананы, варёная колбаса - до 0,2 промилле

Безалкогольное пиво, кефир, квас, айран - до 0,6 промилле

Ромовая баба, леденцы, мятные конфеты - до 0,3 промилле

Виноградный сок, оставшийся на жаре - до 0,4 промилле

Лекарства на спирту (например, Корвалол) - до 0,1 промилле

Сигарета - кратковременное повышение показателя

Даже такие мелочи могут стать причиной направления на медицинское освидетельствование.

Что будет дальше

Результаты портативного алкотестера — это не приговор. Они лишь сигнал для дальнейших действий. Если прибор показал превышение, инспектор должен направить водителя на медосвидетельствование. И только официальный анализ крови может стать основанием для:

штрафа в 30 000 рублей

лишения прав на срок от 1,5 до 2 лет

Отказ от освидетельствования автоматически ведёт к таким же санкциям.

Как себя защитить

Если вы уверены в своей трезвости, следите за процедурой:

Алкотестер должен быть сертифицирован и опломбирован

Трубка — одноразовая и вскрыта при вас

Всё должно происходить при понятых или на видео

Эти детали могут оказаться решающими, если дело дойдёт до обжалования результатов.

Уточнения

Водительское удостоверение — документ, подтверждающий право на управление транспортных средств различных категорий.

