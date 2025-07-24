Как руль выдаёт серьёзную поломку: инспектор замечает то, что вы могли не знать

Люфт рулевого управления и ошибка ABS — причины для запрета эксплуатации авто

2:05 Your browser does not support the audio element. Авто

Остановка автомобиля сотрудником ГИБДД и проверка документов — процедура, знакомая каждому водителю. Но в последнее время многие замечают, что инспекторы стали чаще не просто сверять бумаги, а буквально заглядывать в салон машины. Это вызывает удивление, но на самом деле у такого поведения есть чёткое объяснение.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Инспектор ГАИ

Что ищет инспектор в салоне автомобиля

После стандартной проверки документов сотрудник ГИБДД всё чаще наклоняется и внимательно осматривает приборную панель и рулевое колесо. Это не прихоть — действия инспектора напрямую связаны с недавними изменениями в правилах.

В приложение к ПДД был добавлен обновлённый список технических неисправностей, при которых эксплуатация автомобиля запрещена. Нарушения из этого перечня могут повлечь за собой штраф в 500 рублей и, в ряде случаев, запрет на дальнейшее движение до устранения неисправностей.

Почему проверяют положение руля

Первое, на что обращает внимание инспектор, — положение передних колёс. Если они стоят прямо, но руль в салоне повернут в сторону, это сигнализирует о люфте в рулевом управлении. Подобный дефект может стать основанием для временного запрета на эксплуатацию машины.

Контроль за тормозной системой

Следующий важный момент — индикаторы на панели. Если горит лампочка неисправности ABS, инспектор фиксирует нарушение. Такая проблема считается критичной и также делает дальнейшее движение запрещённым.

Что ещё может вызвать вопросы

Помимо технических неисправностей, инспекторы оценивают видимость с водительского места. Сентябрьское разъяснение от ГУ ОБДД МВД РФ подтвердило, что видеорегистраторы и транспондеры на лобовом стекле разрешены. Но только при условии, что они не мешают обзору дороги. Инспектор проверяет, насколько чисто и свободно пространство перед глазами водителя.

Уточнения

Автомоби́ль - моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

